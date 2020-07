Matka žaluje nemocnici za to, že nemohla být se svým dítětem. Chce omluvu a sto tisíc korun

Okresní soud v Ústí nad Labem dnes začne projednávat žalobu na ústeckou Masarykovu nemocnici. Za to, že jí nemocnice bránila v nepřetržitém kontaktu s pětitýdenním dítětem při hospitalizaci, žádá matka omluvu a satisfakci sto tisíc korun. Nemocnice si za svým postupem si stojí. Matka podle ní tím, že chtěla na oddělení přespat, porušila předpisy. Podle oslovených právníků jde zřejmě o první žalobu tohoto druhu v Česku.

Personál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem před dvěma lety přivolal policii na matku, která chtěla zůstat přes noc se svým pětitýdenním dítětem. Ačkoliv policie konstatovala, že žádný zákon neporušuje, lékaři matku k dítěti nepustili.

Tehdy pětitýdenní dítě přijala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem kvůli podezření na zápal plic. Dítě zůstalo na jednotce intenzivní péče, matka, která jej kojila, byla přes den s ním a chtěla zůstat i v noci. Nesouhlasila, aby mu zdravotníci podávali umělé mléko a sedativa.

„Přítomnost žalobkyně přes noc však byla lékaři zcela nepochopitelně zamítána, a to bez sdělení relevantních důvodů. Krátce po devatenácté hodině přišel na oddělení MUDr. Adam Cipra a zvýšeným hlasem začal žalobkyni vykazovat z oddělení JIRP do atria nemocnice. ‚Nemůžete zde zůstat na JIPu na karimatce, na přistýlce, nikde… Spěte venku na chodbě mimo oddělení, na zemi. Je mi to šumák. Pokud nepřijde ochranka a nevyhodí vás jako bezdomovce, který se sem občas stáhne,‘“ píše se v žalobě, kterou má Deník N k dispozici. Totožnost ženy a dítěte redakce Deníku N zná, kvůli zachování soukromí a na jejich žádost je neuvádí.

Zdravotníci mimo jiné argumentovali, že by přítomnost matky, která byla tehdy v šestinedělí, narušovala požární, evakuační a hygienický řád. Přivolaní policisté ale podle audio- a videozáznamu, který z incidentu existuje, přijeli a konstatovali, že matka tím, že chce být se svým vlastním dítětem, žádný zákon neporušuje.

Podle žaloby naopak nemocnice nerespektovala právo dítěte na nepřetržitou přítomnost jeho zákonného zástupce, a porušila tak nejen zákon o zdravotních službách, ale také vlastní domácí řád. „Bavíme se o pětitýdenním miminku, které zná jen matku, a v nemocnici mělo být samo. Navíc není jasné, pokud je tam bez zákonného zástupce, který má být informovaný o léčbě a rozhodovat o ní, kdo to rozhodnutí udělá,“ uvedla advokátka matky a dítěte Eliška Miklíková.

Upozorňuje, že psychická pohoda dítěte má přímý vliv na jeho zdravotní stav. Stejně tak je pro dítě lepší, aby dostávalo mateřské, ne umělé mléko. „Klientce zdravotníci řekli, že když bude dítě bez ní plakat, dají mu