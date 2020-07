„Cibuli 3D tiskárna nevyrobí.“ Námořní obchod pluje do bouřlivých vod, závislost Česka na něm roste

Téma bezpečnosti přístavů a námořní dopravy většinou s Čechy příliš nepohne. Přesto jsme na něm výrazně závislí – a v budoucnu se to jen tak nezmění. Dobrá zpráva je, že i jako vnitrozemská země s tím můžeme leccos dělat. Například to, že se nebudeme střílet do vlastní nohy, říká výzkumník Michal Kořan.

Dvě stě tisíc námořníků bylo v červnu uzavřeno na lodích s nemožností vystřídat směnu. Kvůli koronavirové pandemii.

Námořní téma není zrovna to, co by mohlo média či čtenáře v suchozemské zemi uprostřed Evropy zaujmout víc než možnost vyjet žlutým vlakem Radima Jančury k moři do Chorvatska.

Jenže se na něj dá dívat také takto: „Třetina globálního obchodu v té chvíli závisela na 200 tisících lidí. Na tom, že se na to nevykašlou. A to riziko, že se zlomí, tady je,“ popisuje Michal Kořan, zakladatel Ústavu pro výzkum globální arény.

Prezentace Michala Kořana zazněla v rámci konference zazněla v rámci konference Naše bezpečnost není samozřejmost , kterou minulý týden už posedmé pořádal spolek Jagello 2000. Ten se specializuje na veřejnou diplomacii v oblasti bezpečnostní politiky a členství ČR v NATO.

Ještě pořád se dá říct – dobrá, ale je to moře; co by to znamenalo pro Česko?

„Devadesát procent jakéhokoliv obchodu na světě se