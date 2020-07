Svět po koronakrizi podle Ivana Krasteva. O ošidnosti snah veřejně známých intelektuálů stát se proroky

V posledních měsících se konají nejrůznější kolokvia a medializované debaty, které mají obvykle v názvech vzrušující otázky typu Přežije demokracie (svoboda, Evropská unie, globalizace atd.) koronavirus? Kdekdo píše na tato témata texty.

Velký rozruch v evropských intelektuálních kruzích vyvolaly zejména předpovědi jednoho z nejznámějších současných evropských intelektuálů, bulharského politologa Ivana Krasteva, jehož kniha (v podstatě narychlo sepsaný dlouhý esej) s názvem Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu (Is It Tomorrow, Yet? How the Pandemic Changes Europe) nyní vyšla česky v nakladatelství Karolinum.

Krastev si získal značnou mezinárodní pozornost už před koronakrizí. Naposledy, když spolu s americkým politologem Stephenem Holmesem publikoval esej a následně knihu nazvanou Světlo, které pohaslo: vyúčtování (The Light that Failed: A Reckoning, česky vyšlo též v Karolinu), která pojednává o údajném selhání liberalismu. Mimo jiné se v ní pokouší odpovědět na otázku, proč mnozí lidé v bývalých komunistických zemích odmítají liberální demokracii.

Je údělem významných intelektuálů, že pokud chtějí, aby jejich díla vyvolala mezinárodní pozornost, nebo se dokonce stala bestsellery, je třeba přijít s něčím provokativním, co média budou opakovat. Výsledkem je, že autoři někdy přehánějí, anebo prostě nastolí nějakou zdánlivě zásadní tezi, ač v době publikace díla její věrohodnost nelze ověřit.

Nejznámějším příkladem tohoto typu psaní je zřejmě kniha Francise Fukuyamy Konec dějin a poslední člověk, publikovaná po pádu sovětského impéria. Budoucnost se pokusil předpovědět i Samuel Huntigton ve svém Střetu civilizací. Už v druhé polovině minulého století proslul „prognostickými“ bestsellery kupříkladu futurolog Herman Kahn. V současnosti v žánru, který kombinuje pop filozofii, vědu a politologii, získaly podobný ohlas díla izraelského historika Yuvala Noaha Harariho. Činí se i slovinský filozof Slavoj Žižek.

I Krastevova a Holmesova kniha o selhání liberalismu ve východní Evropě nastolila několik provokativních tezí. V pasážích, které se týkají našeho regionu, zejména pak myšlenku, že obyvatele bývalých komunistických zemí unavil a znechutil tlak na napodobování Západu, který se k nim navíc choval povýšeně. Jakož i tezi, že odpor k liberalismu způsobilo v našem regionu masové vylidňování, když zejména mladší a vzdělanější lidé začali po milionech odcházet na Západ.

Obě teze ukazují limity provokativního zevšeobecňování, protože