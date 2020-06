Zítra začne cestování do dalších zemí. EU se chce otevřít 14 státům, Češi zatím přidají jen Srbsko a Černou Horu

Česko unijní seznam 14 „bezpečných zemí“ mimo EU a schengenský prostor zúžilo jen na osm. Z nich navíc šest dostalo od pražské vlády „podmínku“. S cestováním do nich se bude čekat, až nastaví Čechům reciproční podmínky, tedy vpustí je do země. Do té doby ani jejich občané jako turisté na české území nesmějí.