„Až umře bývalý varhaník, zavřu to tady.“ Faráři navlékli montérky, církev řeší, co s kostely, kam nikdo nechodí

Když vás rakovnický farář Vojtěch Novák vede do kostela sv. Bartoloměje v centru města, první, čeho si všimnete, je hromada písku vedle bočního vchodu. Není to náhoda, místní chrám prochází postupnou rekonstrukcí – nyní se mění dlažba, do budoucna snad lavice, a pokud budou peníze, investovat by se dalo i do restaurátorských prací.

Na Rakovnicku je historicky hustá síť kostelů a kaplí, které jsou v takřka každé obci. O památkově chráněné církevní budovy však není zájem. Rakovnicko je jeden z nejateističtějších regionů v České republice. Chybějí lidé, kteří by do nich chodili, pro které by zde faráři mohli pracovat.

Církev zde tak často udržuje kostely, ve kterých nikdo není. A faráři místo kněžského oblečení často vytahují montérky a místo pastorační činnosti se věnují opravám.

Jedním z „údržbářů“ je právě i rakovnický farář Vojtěch Novák. Jak sám přiznává, břemeno kostelů a fyzické péče o ně je opravdu veliké. „Když jsem studoval v Rakousku, kolegové se mi smáli a říkali, že si v Česku