Kaczyńského šance definitivně ovládnout zemi je zhruba 50 : 50. Polsko má před sebou horkých čtrnáct dní

Nedělní výsledek neukázal nic překvapivého, do rozhodujícího druhého kola za dva týdny vyslal dva favority, o nichž se to tušilo: dosavadního prezidenta Andrzeje Dudu a varšavského primátora Rafała Trzaskowského. Dnes to vypadá, že zvítězit může kterýkoliv z nich. Podle průzkumů tamní agentury Kantar, která se dotazovala lidí při odchodu z volebních místností, by v něm Dudovi dalo hlas 45,5 %, Trzaskowskému 44,5 % a deset procent ještě neví.

První kolo také potvrdilo, že Polsko zůstává rozděleno na dva víceméně stejně silné tábory, národovecko-klerikální a liberálně-sociální. A také tendenci patrnou od podzimních parlamentních voleb, kdy se vedle dvou hegemonů politiky nově k životu hlásí levice, byť percentuálně nepříliš silná, a jako nový fenomén stoupající krajní pravice, tzv. Konfederace.

Ta se cítí autonomní vůči Kaczyńského straně PiS a vehementně ji atakuje jako nedostatečně konzervativní a ne dost pravicovou. Teď její kandidát Bosak dostal téměř jeden a půl milionu hlasů a může promluvit do konečného výsledku. Takový vliv má krajní pravice v Polsku poprvé od války.

Pravice versus pravice

Boj bude ve druhém kole tvrdý, oba hlavní kandidáti