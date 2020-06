Češi jsou v pohodě. Čísla kolem koronaviru tak docela ne

Můžeme na fotbal, na pivo a do Chorvatska. Základní potřeby jsou tedy uspokojeny a zdá se, že koronavirová krize je za námi. Možná by s tím nesouhlasili v Karviné, ale ta je někde daleko. Je dobrý nápad takhle uvažovat?

Paradox prevence spočívá v tom, že čím účinnější je, tím zbytečnější se zdá být ze zpětného pohledu. České republice se covid-19, jak to dnes vypadá, téměř vyhnul. Podle oficiálních statistik zemřelo dosud 350 lidí. Potvrzených případů bylo kolem 11 500, velká část z nich je vyléčená. To nás řadí mezi nejméně postižené země Evropy.

Co z toho vyplývá? Že jsme epidemii skvěle zvládli, anebo naopak, že velmi náročná a drahá opatření byla zbytečná?

Nejspíš chtěli ještě pár měsíců žít

Právníci Vendula a David Záhumenští na svém blogu formulují ten druhý názor s otevřeností a tvrdostí, která jde asi za hranice průměrného kritického názoru, v něčem jej však jistě vystihuje: „Jaké pandemie, prosím vás? Ano, víme, že média přinášela jedno drama za druhým, ano, víme, že ve Švédsku umřelo několik tisíc lidí nad 80 nebo i 90 let a že v německé statistice koronavirových obětí figurují i století. Ano, je nám jasné, že lidé neuvěřitelně lpí na životech, že je tato touha hnacím motorem nás, lidských bytostí, a že nejspíš i lidé z LDN chtěli ještě pár měsíců žít. Ano, je hrozné, v jakých podmínkách se odehrává péče o staré. V domově nechce skončit nikdo. Dobře. Pořád nám ale chybí jasné pojmenování toho, co se doopravdy stalo a děje. Pořád postrádáme cost benefit analýzu, po které prahneme už řadu měsíců. Záchrana holých životů fakt není a nesmí být jediným kritériem. Samozřejmě že umřeli i lidé, kteří sice měli velmi vážné nemoci, ale třeba by skutečně ještě pár let žili. Třeba. Možná. Asi. V USA jsou aktuálně na 105 % předpokládaných úmrtí. To nevypadá jako drama.“ (Manželé Záhumenští provozují v podobném duchu svou obsáhlejší webovou stránku Stav bez nouze, kde kritizují vládu za preventivní opatření.)

Podobného názoru je řada