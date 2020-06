Sezona letních hudebních festivalů začíná. Kam jít vyvětrat roušku?

Za normálních okolností by sezona letních hudebních festivalů již měla za sebou dva z vrcholů i jedno dilema. Kterou z dvojice ve stejné dny konaných (Rock for People versus Metronome) událostí si vybrat? Pandemie i série navazujících opatření se však na podobě letošní sezony výrazně podepsaly a to nejen tím, že v jejich původních datech téměř do jednoho „uzemnily“ velké festivaly. I pořadatele událostí o poznání menších často donutily letošní ročníky přeložit o rok.

Množství otazníků i značný objem nejistoty se vznáší i nad festivaly, které o tisícových návštěvách ani nesní. Povaha preventivních opatření, pod něž omezení počtu účastníků hromadných akcí spadá, je tekutá, neustále se proměňuje, k jejich uvolňování dochází postupně a ani při nejlepší vůli nemohou být tato pravidla závazná dlouhodobě, protože jejich podoba reaguje právě na aktuální průběh pandemie.

Řada festivalů proto měnila data a soupisky programu, ty současné se opírají téměř výhradně o domácí jména. Žhavým trendem je i průběžné přehodnocování rozhodnutí, zda již zrušený ročník festivalu neuskutečnit alespoň v omezené míře, jako poděkování za věrnost fanouškovské obci.

Pokud proto v jiných letech festivalová sezona připomíná dobře zajetý jízdní řád, letos je plná nejistot a to nejen na straně pořadatelů, ale i diváků. Zřejmě dlouho se nestalo a nestane, že by celá sezona mohla být vyprodaná, pravda, spíše díky snížené kapacitě na několik set až jednu tisícovku návštěvníků. Přijet na festival na poslední chvíli naslepo bez lístků zkrátka nemusí být dobrou volbou. První pravidlo pro přežití festivalu tedy letos zní: vstupenky raději v předprodeji!

Na dobrodružném charakteru letošní sezoně ještě přidávají nejen zmíněná rozhodnutí na poslední chvíli, ale i atypické pokusy o vyplnění mezer na trhu. Mnoho hudebních klubů se rozhodlo nahradit vypadnuvší příjmy z jarních měsíců koncerty přes léto, kdy za normálních okolností právě festivaly činí klubová vystoupení nerentabilními.

Ze všech těchto důvodů si následující výčet ani neklade nárok být vyčerpávajícím shrnutím veškerého dění. Mnohé akce ještě přibudou, jiné se nakonec možná díky zásahu vyšších sil nebudou moci uskutečnit. Zároveň je tento průřez příležitostí upozornit na řadu dlouholetých menších akcí v krajích, které dlouhodobě zůstávají v mediálním stínu větších událostí, třebaže pro rozvoj regionální kultury mají zásadní vliv.

Ranní ptáci (víkend 26.–28. 6.)

Tradiční role předskokanů, bez nichž by nebylo možné prohlásit festivalovou sezonu za otevřenou, historicky patří Votvíráku, obvykle konanému již v půlce června, a Rock for People, jehož data se do letoška překrývala s červencovým tandemem státních svátků. Letošní start nesouvisí jen s koncem školního roku, ale i s rozvolněním některých opatření, které spadlo právě na tento víkend.

Pod heslem Umění patří do ulic! nabídne hlavní město