Kdybychom byli chytrou zemí, investovali bychom teď do vzdělání

Představte si, že po celém Česku je rozeseto asi 5462 záhadných strojů. V každém okrese, na každém menším městě, dokonce i v kdejaké vesnici jeden mají. V Brně, Ostravě a Praze jich jsou stovky. Každé ráno zavrčí a dají se do chodu.

Stroje nejsou ukryté, dokonce je často najdete vystavené na hlavní třídě. A nejsou tajemstvím malé skupiny zasvěcených. Naopak. Téměř každý pátý Čech má co do činění se strojem. Denně. To, co se strojem zažijí, má dopad na životy nás všech. Jak dnes fungují stroje, tak může za deset či dvacet let fungovat celá společnost. Kdejaký expert se už nechal slyšet, že na chodu strojů závisí celá naše budoucnost.

Desátého března tohoto roku se něco stalo. Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo, že se stroje musejí zastavit. Vypadly uprostřed chodu nejspíše na nejdelší dobu od druhé světové války. Výpadek měl okamžitý vliv na život většiny z nás a řada domácností nahlédla blíž k ozubeným kolečkům. Málokdy máme možnost stroje prozkoumat takto zblízka. Pojďme toho využít.

Strojům na budoucnost říkáme školy. S dětmi v nich pracuje skoro sto třicet tisíc učitelů. O školách během krize už toho bylo napsáno mnoho. Teď je čas probrat se tím, co už jsme věděli a co se ukázalo nového. A hlavně jak dál.

V tom stroji je člověk

To nejdůležitější je teď jasné. V centru školy jsou lidé. Školy, které byly svým žákům a jejich rodičům během krize skutečně užitečné, nebyly ty, které měly ve třídách spoustu drahých chytrých tabulí nebo zateplenou fasádu.

Byly to ty, ve kterých