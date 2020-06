Omluvíme se dceři Horákové, byla to odporná doba. Historická pravda bolí, říká šéf Památníku Lidice Stehlík

Zaskočilo vás to, když jste objevil dopis lidických žen?

Přiznám se vám, že vzhledem k tomu, že vím, co se v té pokřivené době na počátku padesátých let dělo, ony otřesné rezoluce továren, divadel, škol, vojenských útvarů i nejrůznějších pracovních kolektivů žádající smrt pro toho či onoho, by mě spíš překvapilo, kdyby někoho tehdy nenapadlo zneužít pro tento účel i Lidice.

Pro mě je důležité, že na tom dopise není dlouhá řada podpisů, je tam jen razítko tehdejšího národního výboru. Zda existovala nějaká příloha k tomuto dopisu, na které podpisy jsou, nevím. Nechci to nijak bagatelizovat, nicméně nepřikládal bych této písemnosti větší význam, než jaký tehdy měla.

Ano, šlo o organizovanou propagandu, rezolucí bylo více než šest tisíc. Ale tady jde o lidické ženy, které si prošly peklem.

Souhlasím. Ano, někdo se tehdy neštítil zneužít ženy, které si prošly peklem, proti ženě, která byla rovněž vězněna v nacistickém koncentračním táboře. To vypovídá více o těch, kdo takovéto rezoluce připravovali, než o Lidických. Navíc je otázkou, zda ty ženy věděly, co podepisují, pokud to vůbec podepisovaly.

K tomu jsem právě mířila. Jak na vás v tomto směru ten dopis působí?

Mohlo to proběhnout tak, jako to probíhalo všude jinde. Na národní výbor dorazil požadavek, aby takovou rezoluci poslali. A oni to udělali. Často místní, a to se netýká jen Lidic, vůbec nevěděli, že něco takového vzniká.

Byl jste po letech první, kdo dopis držel v ruce?

Určitě ne. Kopie toho dokumentu se mi dostala do ruky zvláštním způsobem. Někdo ze zaměstnanců Památníku Lidice, kteří na jaře letošního roku instituci opouštěli, mi ji přišpendlil na nástěnku pár metrů od mé kanceláře. Předpokládám, že jako určitou výhrůžku. Jako vzkaz, že to jednou zveřejní a bude Lidice dál očerňovat. Prostě jsem se tímto způsobem dozvěděl, že to s údajnou „lidickou udavačkou“ nestačilo a že si brzy někdo kopne znovu.

To tedy bylo v březnu?

Ano, všiml jsem si toho na počátku března. Bylo to přišpendlené na nástěnce nad kopírkou. Drželo to tam asi osmi připínáčky, aby to nešlo jednoduše sundat.

Začal jste tedy pátrat po originálu? Nebo co jste dělal?

Pátrání po originálu nepřicházelo v úvahu. Předpokládám, že je v nějakém archivu a ty již byly tou dobou v důsledku epidemie uzavřeny. Spojil jsem se alespoň se starostkou Lidic Veronikou Kellerovou. Řekl jsem jí o tom s tím, že mám podezření, že se někdo pokusí dokument zneužít. Přitom, jak znovu říkám, nejde o nic výjimečného. Tehdy takovým způsobem totalitní režim běžně postupoval. Vždyť tehdy nutili děti, aby odsuzovaly své rodiče. Byla to odporná doba.

Takže to musíte zveřejnit, aby vás někdo nepředběhl a politicky to nezneužil?

Ano. Předpokládám, že dříve či později by se to někdo zneužít pokusil. A pro někoho, kdo neví to, co každý historik, který se tím obdobím zabývá, to může působit jako něco výjimečného, mimořádného. Ne. Tehdy to bylo běžné, standard. Takto se v té době chovali téměř všichni, protože to tehdejší režim po svých občanech požadoval. Kdo se tomu postavil, neskončil dobře.

Když jsem vám kvůli tomuto dopisu před dvěma týdny volala, řekl jste, že o tom ještě nechcete mluvit, protože nejprve musíte poslat omluvu Janě Kánské, dceři Milady Horákové. Už jste se s ní spojil?

S nápadem omluvit se dceři Milady Horákové přišla starostka Lidic a já ho uvítal. Chtěli jsme to pro ni udělat formou překvapení, a kdybychom tu neměli koronavirus, pravděpodobně