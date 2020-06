Babišovy plány o modernizaci Česka byly chiméra už před koronavirem, hodnotí dva roky vládnutí politolog Kopeček

Jak hodnotíte vládní spolupráci v jejím druhém roce?

Když si vezmu poslední rok, všechno přebila koronavirová krize jako téma číslo jedna. Před ní vláda nepodnikala žádné zásadní kroky a chovala se, jako by byla před koncem funkčního období. To bylo dost neobvyklé. S příchodem koronaviru najednou musela řešit z hlediska zdravotnického i ekonomického něco, co tady předtím nebylo. Nečekaně se tak ocitla před bezprecedentními výzvami.

Jak si s nimi poradila?

V širším kontextu Evropy Česko nedopadlo po zdravotnické stránce špatně. Především díky tomu, že se opatření udělala brzo. To veřejnost ocenila. Česká republika tak z krize vyšla jako země s relativně nízkým počtem obětí a dokázala ji po zdravotnické stránce zvládnout, byť ne zcela optimálně.

Chyběl například zdravotnický materiál.

Některé problémy vnímání vlády nepomohly. Ale když se to vezme celkově, nezdá se, že by většina veřejnosti byla s postupem vlády a řešením situace nespokojená. V tomto směru byla vláda úspěšná. Těžko tady lze dát skvělou známku, ale na běžné školní stupnici bych ji hodnotil