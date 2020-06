Notes: Nebudu s vámi mluvit, ani kdybych byl před smrtí, vzkázal nám hradní kancléř Mynář

To jsou pořád stížnosti, že stát nepomáhá podnikatelům, a heleme: stačí sednout do luxusního vozu a přijet si pro pomoc přímo na Hrad. Můžete i zaparkovat rovnou na nádvoří, přece byste nechodili pěšky. Aspoň tak to udělal šéf letecké společnosti Smartwings Šimáně, ale když jeho Panameru někdo vyfotil a Michal Tomeš se ptal, co tam dělal a proč, dozvěděli jsme se jen, že nám pan ředitel odpoví, „až napíšete objektivní článek o naší společnosti“. Kancléř Mynář nám svá slova dokonce nesvěří, ani kdyby byl před smrtí, jak nám vzkázal.

Já bych jen pro kontext ráda připomněla, jak ministr Havlíček vydával finanční model Smartwings za analýzu ministerstva, a názor leteckého manažera Sedlackého, který upozornil, že společnost Smartwings nejdřív přispěla ke zničení ČSA, a když se pak dostala do dluhů, chce po státu, aby ji odkoupil.

Chtěli byste si pronajímat restauraci u Pražského hradu s výhledem na katedrálu Sv. Víta za deset tisíc měsíčně? Pokud se nepřátelíte s prezidentem či jeho pomocníky, nemáte šanci, zjistil Prokop Vodrážka. Restauraci Lví dvůr na Pražském hradě bude provozovat společnost Top Hotels Group. Ta má hotel na pražském Chodově, kde Miloš Zeman slavil svá vítězství v prezidentské volbě. Do soutěže, která trvala pouhý týden, se přihlásila jako jediná. Také předchozí nájemce – firma Astacus – byla s prezidentem spojená: její zaměstnanci posílali statisícové dary Zemanovcům. Deset tisíc měsíčně bude platit do dubna, pak se jí prý nájem bude postupně zvyšovat. No neberte to.

Lidé dnes mohli v místních rozhlasech slyšet úryvky ze soudního procesu hrdinky Milady Horákové, kterou před 70 lety popravili komunisté. Její slova o lásce k zemi byla dojemná až mrazivá, podobně jako připomenutí studentů, kteří dnes na Karlově mostě v Praze upozorňovali na její vraždu. Podívejte se na fotoreportáž Ludvíka Hradilka Zpupné pohledy vrahů, skloněné hlavy obětí.

Moc zajímavý (jak jinak) a varovný článek dnes zveřejnil Petr Koubský, který se tentokrát podíval na Sibiř. V materiálu nazvaném Konec věčnosti na Sibiři, permafrost taje a přináší zkázu upozorňuje, že půda odpradávna zmrzlá ustupuje globálnímu oteplování. Činí tak na obrovské ploše, s dramatickými efekty a s dalekosáhlými následky.

Do smíchu vám nebude ani po přečtení článku Majdy Slezákové, která se podívala do Hongkongu, kde zbývá už jen pět dní do začátku platnosti velmi nebezpečného zákona. S nebezpečnými žerty v Hongkongu je konec. Slavnou satiru zakázali, na novináře tlačí a do obávaného zákona zbývá jen pár dní.

Trochu optimismu do vás vleje silný příběh jedné dobré ženy, která změnila vyloučenou osadu v místo, kde se dobře žije. Bývalá ostravská hornická kolonie Bedřiška měla být zbourána, ale díky snaze místních lidí se změnila v místo, kde panují dobré sousedské vztahy. Největší zásluhu na tom má Eva Lehotská, která zdejší obyvatele dokázala spojit, aby svoje domovy bránili. Její úsilí popisuje v dalším dílu seriálu Česká inspirace Jana Ustohalová, která za ní k Ostravě zajela společně s fotografem Gabrielem Kuchtou.

Německo se ujímá vedení Evropské unie a Angela Merkelová se stává jedinou ze všech evropských lídrů, kdo předsednictví EU drží podruhé, a to po třinácti letech. Podle Merkelové se teď více než kdy jindy hraje o osud Evropy, píše německý zpravodaj Petr Polák a bruselská zpravodajka Markéta Boubínová.

Komentátorka Kateřina Kňapová vysvětluje, proč představa o dialogu s Čínou je pouhá naivita a svého se domůže jen ten, kdo se mocnosti rázně postaví. A Iva Bezděková popisuje, jak se zvrtla chytrá karanténa: lidé v obavách zapírají svoji nákazu a hygienici si dělají kontaktáž po svém. Trio investigativců Lukáš Prchal, Jan Moláček a Michael Švec se podívali na nejnovější kličku Agrofertu. Ten musel prodat pekárny, ale zřejmě nějakou náhodou je koupil člověk, který tam dříve pracoval jako manažer.

Borec na konec

Až vám někdy z těch všech neblahých událostí bude smutno a ještě si postesknete, že vám koronavirus překazil plány na léto a možná nás čeká na podzim druhá vlna, podívejte se přes oceán do vyspělé Ameriky.

Jsou uprostřed dalšího dne, kdy padly dosavadní rekordy v počtu nových nakažených, a v některých státech (Arizona, Texas) se dokonce kapacity oddělení intenzivní péče blíží k naplnění. Florida dneska zaznamenala další rekord, a ten byl skoro dvojnásobkem toho předchozího, když středečních 5110 lidí překonali 8942 nakaženými. Vyvstává tam nový typ nemocných, a těmi jsou mladí lidé, zřejmě to je vedlo k prvnímu celoplošnému nařízení: zákaz prodeje alkoholu v barech. Roušky ovšem plošně nenařídili.

Pořád jsme na tom ještě dobře. Hezký víkend!