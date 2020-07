Stát se hrdinou historického románu a mít schopnosti Terminátora. I taková může být budoucnost českých expozic

Různá forma multimediálních zážitků je v českých muzeích a galeriích už celkem běžná. V zahraničí začíná dostávat slovo i virtuální a rozšířená realita. České kreativní studio Brainz Immersive se snaží prosadit tento trend i na českém trhu. Jaké jsou možnosti a jak je dostat do českých expozic, to představil Deníku N ředitel Brainz Immersive Robin Pultera. Rovnou jsme zkusili, jaké to je prohánět se starou škodovkou po Hradčanském náměstí nebo se projet na saních českými dějinami.