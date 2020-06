Léčba školství koronavirem: nebát se změn, věřit dětem, vykuchat výuku, shodují se učitelé

S posledními červnovými dny se uzavírá neobvyklý školní rok, během kterého strávila většina žáků a učitelů tři měsíce doma. Na pondělí a úterý vyhlásila většina škol ředitelské volno, děti si tak pro vysvědčení šly už v pátek. Většina z nich na něm našla opět známky, přestože ministerstvo školství vyzvalo učitele, aby letos ohodnotili žáky spíš slovně.

K tomu ale podle průzkumu Asociace ředitelů základních škol přistoupila jen zhruba desetina škol. A méně než čtvrtina připojila ke známkám slovní hodnocení. Vysvědčení bude výjimečné ještě něčím: výsledky se tentokrát nebudou počítat do žádného hodnocení, například u přijímacích zkoušek na střední nebo na vysokou školu. Jako kdyby toto pololetí ani nebylo.

Přesto se řada dětí v září nevrátí do stejné školy, z níž v polovině března odcházely. Jak přesně zkušenosti s výukou během koronaviru ovlivní české školství, se plně ukáže až v září. Řada učitelů a ředitelů už má ale plán, co si z tří měsíců online výuky odnesou do další práce a jak se školy promění. Deník N několik z nich vyzpovídal a získal také nahrávky inspirativních pedagogů pořízené hnutím Otevřeno, která si klade za cíl pozvednout vzdělávání v Česku lepší přípravou učitelů.

„V uplynulých týdnech bylo možné vidět řadu odborníku, kteří předpovídali, co si naše školství odnese z tohoto stavu. Občas se ale zapomíná na samotné učitele, a proto nám přišlo užitečné se zeptat přímo jich,“ říká místopředseda organizace Daniel Pražák. První video je už k vidění na youtubovém kanálu Otevřeno.

Z výpovědí více než třicítky učitelů a ředitelů z veřejných i soukromých škol vystupuje několik společných jmenovatelů, které si chtějí přenést i do výuky po koronavirové krizi.

„Spoustě učitelů, i těm konzervativním, během karantény významně poskočila kreativita,“ říká kantorka Pavlína Jurzykowská, která vyučuje francouzštinu a mediální výchovu na základní škole ve středočeském Zelenči. Naráží například na to, že se učitelé osmělili používat