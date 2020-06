Hrad pronajal restauraci hoteliérovi, u kterého Zeman slavil svá vítězství. Výběrové řízení trvalo týden

Restauraci Lví dvůr na Pražském hradě bude provozovat společnost Top Hotels Group. Ta má hotel na pražském Chodově, kde Miloš Zeman slavil svá vítězství v prezidentské volbě. Do soutěže, která trvala pouhý týden, se přihlásila jako jediná. Také předchozí nájemce – firma Astacus – byla s prezidentem spojená: její zaměstnanci posílali statisícové dary Zemanovcům.

Když Miloš Zeman slavil vítězství v první i druhé prezidentské volbě, bylo to pokaždé v Top Hotelu na pražském Chodově. Sjezdy tam pořádala i Strana práv občanů, jejímž je současný prezident čestným předsedou. Nyní společnost, která pro prezidenta pravidelně zařizuje také rauty na slavnostních večerech, získala do pronájmu lukrativní restauraci na Pražském hradě.

Lví dvůr se nachází v ulici U Prašného mostu, v místě, kudy turisté vstupují do nejnavštěvovanější české památky. Podle smlouvy zveřejněné v registru smluv bude mít firma prostory v nájmu od letošního července do října 2023, smlouva tedy končí půl roku poté, co Zeman odejde z funkce.

Za pronájem restaurace s výhledem na katedrálu sv. Víta bude společnost platit