Agrofert musel prodat pekárny, koupil je jeho bývalý manažer. Využil kličku umožňující zakrýt vlastnickou strukturu

Koncern Agrofert tento týden oznámil prodej šesti pekáren. Musel se jich zbavit, protože mu to loni nařídil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Byla to podmínka, s níž antimonopolní úřad schválil fúzi Penamu s pekárnami United Bakeries, které Agrofert koupil. Jenže prodej vzbuzuje pochybnosti – Agrofert totiž neprodal pekárny žádnému konkurentovi, ale někdejšímu manažerovi United Bakeries Tomáši Vaňkovi, který se po fúzi stal zaměstnancem Agrofertu. Jeho firma T.V. finance, přes niž pekárny koupil, navíc využila právní nástroj, který znesnadňuje zjištění její kompletní vlastnické struktury.

Vznik nového hráče v pekárenské branži oznámil Agrofert ve středu na svém webu. „Od 24. června 2020 začal na českém pekárenském trhu působit nový zcela nezávislý významný hráč, společnost Pek Group,“ stojí v tiskovém prohlášení.

Nová firma nevznikla náhodou. Agrofert, respektive jeho pekárenská společnost Penam, totiž loni koupil svého hlavního konkurenta United Bakeries. Protože tím společnost získala příliš dominantní pozici na trhu, nařídil Agrofertu antimonopolní úřad, aby se zbavil šesti pekáren – v Brandýse nad Labem, Rumburku, Strakonicích, Uherském Brodu, Znojmě a Šumperku. Většina z nich do té doby patřila United Bakeries.

Agrofert proto v rámci vlastní struktury založil společnost Pek Group, na kterou tyto pekárny převedl. A firmu následně prodal.

„Vznik nové skupiny byl naplněním podmínky antimonopolního úřadu po schválení fúze Penam – United Bakeries. Souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl podmíněn vyčleněním šesti plně funkčních pekáren a jejich následným prodejem do 30. 6. 2020, aby bylo co nejdříve dosaženo zachování konkurenčního prostředí na trhu. Tento termín se podařilo dodržet,“ oznámil Agrofert.

Jenže prodej není zcela bez pochybností. Pekárny totiž nezískala žádná firma, která by do té doby Agrofertu konkurovala. Koncern je odprodal manažerovi Tomáši Vaňkovi, který přešel do služeb