S nebezpečnými žerty v Hongkongu je konec. Slavnou satiru zakázali, na novináře tlačí a do obávaného zákona zbývá jen pár dní

V Hongkongu do pěti dnů vstoupí v platnost obávaný zákon o státní bezpečnosti. Bude trestat „rozvracení státní moci, separatismus, terorismus a spolčování s cizími silami“. Co to znamená? Hongkongská vláda mlží, Komunistická strana Číny sní o „druhém návratu“. A Hongkongem se mezitím šíří cenzura.