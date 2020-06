Notes: Policisty láká do práce instagramová hvězda. „Holky z marketingu“ si musely najít cestu samy

Česko bilancuje následky krize způsobené koronavirem. Z unikátní studie vyplývá, že na ni v zaměstnání doplatily hlavně ženy. Některé se rozhodly řešit problém po svém. A tak se během pár dní po vyhlášení karantény našly přes uskupení Holky z marketingu stovky žen, které kvůli krizi přišly o práci. Ano, o práci přicházeli i muži, ale tato krize byla v porovnání s těmi předešlými odlišná: zasáhla totiž úplně jiný sektor než obvykle. A místo stavebnictví a výroby (a dalších oborů, které jsou náchylnější na výkyvy trhu) na ni logicky doplatily služby. O tom, jak se Holky z marketingu semkly, píší Eva Mošpanová a Jan Pavec.

To čeští policisté naopak nabírají, mají až třítisícový podstav. Vzali si na pomoc instagramového influencera Ondřeje Šikla. Jestli bude na Instagramu policie populárnější než chlebíčky, kafíčka a modelky, nedokážu posoudit. Ale mám nějaké tušení.

Rozhodl jsem se, že v dnešním Notesu ukážu to nejzajímavější, co Deník N přinesl, aniž bych musel vymýšlet sofistikované oslí můstky. O jejich specifickém typu částečně píše i kolega Jan Moláček, který ve svém komentáři varuje před těžko pojmenovatelnou, ale o to nebezpečnější rétorikou „my víme“. Upozorňuje na stavění (a následné pálení) slaměných argumentačních panáků, kteří by jindy ani nevyvstali. Protože boj proti něčemu, co vlastně neexistuje, je jednodušší než řešit komplexní problémy. Jan v komentáři varuje před orwellovským newspeakem, kdy například politici jen nahrazují některá slova jinými. Ta mají působit jako neprůstřelný argument proti obvinění například z rasismu nebo homofobie. Argument speciálně stavěný pro ty, kteří těmto pojmenováním mají uvěřit. O to víc je realita děsivá. Víc už si ale přečtěte v komentáři. Je napsán o hodně lépe, než jak to sám dokážu vyjádřit.

Z období informační války 21. století se přesuneme ke krvavým konfliktům století minulého. Zatímco mnozí z nás mají v mysli zafixované dvě světové války a válku ve Vietnamu, v těchto dnech si připomínáme sedmdesátileté výročí opomíjené a prolhané korejské války. Pokud čtete Deník N už nějakou dobu, texty kolegyně Magdaleny Slezákové poznáte už z prvních pár vět. Je to jako číst napínavý román nebo povídku, na jejímž konci vás zamrazí, když si uvědomíte, že vše, co jste četli, je pravda.

Šaty dělají člověka. A stejně jako byl vicepremiér Hamáček akční v červené flísové mikině, v obleku se zase stal tím starým známým Janem Hamáčkem. Aspoň některé věci zůstávají tak, jak byly. I když ne tak, jak bychom si třeba přáli. Zkrátka je vše zase zpátky ve starých kolejích. V ČSSD úřaduje coby vůdce nové volební strategie Michal Hašek, v minulosti v přímém přenosu usvědčeném ze lži. A sám vicepremiér ve velkém rozhovoru s Deníkem N například kritizuje i odstranění sochy maršála Koněva. Občas si říkám, že by se měly svrhnout všechny sochy. Jen proto, abychom se zamysleli, komu vlastně stavět sochy nové.

Události, o kterých je dobré vědět do dalšího dne

Kdejaký čtenář by z předešlých zpráv mohl pojmout pocit, že se svět řítí do záhuby. Což koneckonců vyloučit nemůžu. Ale dobrou zprávou může být, že rasistické kecy při fotbale není tak jednoduché zavrhnout do zapomnění právě jako „rasistické kecy při fotbale“. Fotbalová Sparta musí za rasistické pokřiky svých fanoušků při zápase v Plzni zaplatit pokutu 160 tisíc korun. Občas bych si přál, aby si prostě lidi dali pivo, koukli na fotbal a neměli potřebu být idioti. Ale možná chci moc.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil se ohradil proti tvrzení vicepremiéra Jana Hamáčka. Ten pro Deník N uvedl, že část senátorů tlačila na zesnulého Jaroslava Kuberu k cestě na Tchaj-wan, což podle ministra vnitra mohlo zhoršit jeho psychický stav. Podle Vystrčila lže.

„Nejsem právník, ale…“ Nejsem epidemiolog, ale pokud bych měl ukázat na možné začátky vzniku druhé vlny pandemie, po rozšíření nákazy v dole Darkov na Karvinsku by to byl případ z firmy Junker v Holicích. Tři lidé byli pozitivně testovaní na koronavirus, ale 98 lidí z výrobní haly, kde pracovali, jde do karantény. V pondělí je začne testovat armáda. Nákaza se zřejmě na místo dostala po rodinné oslavě. A celý podnik je zavřený.

Děčín je bez městské rady. Zastupitelé odvolali pět radních včetně primátora Jaroslava Hroudy (ANO), další čtyři radní rezignovali. Rozpadla se koalice.

A z Děčína se přesuneme do vesmíru: NASA plánuje let na Měsíc s lidskou posádkou na rok 2024. Astronauti by měli na Měsíci strávit týden. Cílová oblast je u jižního pólu a k hlavním cílům patří pátrání po vodním ledu. Pěkný článek přinesli kolegové z České televize.

Příjemné čtení a pohodový večer strávený tím, co máte rádi, (ať už je to cokoliv) vám přeje Adam Hecl.