Babiš chce velké dopravní centrum na Smíchově. České dráhy ani dálniční ředitelství o možném stěhování nevěděly

Chystaný kancelářský komplex v blízkosti Smíchovského nádraží by se podle plánu představeného ve středu premiérem Andrejem Babišem mohl v budoucnu stát velkým dopravním centrem. Mělo by sloužit ministerstvu dopravy a jeho firmám a organizacím – Českým drahám, Správě železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Ty ale o záměru nevěděly, nebo stěhování neplánují.

Správa železnic chce kancelářský komplex budovat jižně od smíchovské železniční stanice, kde je nyní konečná městských a regionálních autobusových linek. Místo by se mělo v následujících letech zásadně proměnit. „Uvažuje se o tom, že by se sem přestěhovala Správa železnic, ŘSD, České dráhy a ministerstvo dopravy,“ uvedl při středeční návštěvě Smíchova předseda vlády Andrej Babiš s tím, že historická budova resortu dopravy by se mohla uvolnit pro potřeby Národního muzea. Blíže své plány premiér nespecifikoval, nereagoval ani na další dotazy redakce.

Konkrétní informace neposkytlo ani samotné ministerstvo dopravy, které pouze poukázalo na to, že debaty o sídle ministerstva a jeho organizací probíhají již několik let. „Projekt Smíchovského nádraží je teprve v počáteční fázi a budou ještě zhodnoceny všechny přínosy a rizika. O sídlech ministerstev rozhoduje vláda,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Více k záměru nedokázali říct ani ti, kteří se mají stěhovat. O záměru se totiž dozvěděli až z médií. „Pro nás je informace stejně