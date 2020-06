Měla by nahradit plošné vypínání ekonomiky a pomoci rychle dohledat nakažené koronavirem. Chytrá karanténa, která funguje od května, se ale zatím moc nerozběhla. Mobilní aplikace příliš nepomáhají. S jejich využitím totiž hygienici zjistí zhruba totéž jako při klasickém trasování. Málokterý pozitivně testovaný navíc dává souhlas s tím, aby byl v aplikaci (byť anonymně) označen jako nakažený. Kolik kontaktů se podařilo nalézt díky chytré karanténě, ministerstvo zdravotnictví neví. Chystá ale novou verzi, do které chce dát téměř čtvrt miliardy korun.

Takzvaná chytrá karanténa dokáže díky mobilním aplikacím zpětně dohledat, na jakých místech se nakažený nedávno pohyboval. Díky tomu by se měli potenciálně nakažení lidé co nejrychleji dostat do izolace.

Podle hygieniků mají ale tyto aplikace několik technických zádrhelů. „Pokud mi například systém hlásí polohu člověka plus minus 4,5 kilometru, moc mi to nepomůže. Navíc, jestliže se daný člověk na místě nezdržel alespoň půl hodiny, systém ho vůbec nevidí. Některá místa, na kterých nakažený prokazatelně byl, chytré mapy vůbec nezaznamenaly, přestože se tam člověk zdržel třeba patnáct minut,“ říká hlavní epidemioložka teplické hygienické stanice Eva Poláčková.

Upozorňuje také na to, že chytré mapy netrasují kontakty za posledních čtrnáct dní, kdy běží inkubační doba, ale maximálně sedm dní zpět. U lidí bez příznaků jen dva nebo tři dny zpátky.

„Určitě to může být užitečný nástroj, ale zatím se nedá říci, že by nám nějak výrazně usnadnila práci. Od května, kdy jsme ji začali používat, mi pomohla zhruba v jednom případě, u