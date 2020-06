Někdy jí člověk jídla, která mají podivná jména. Třeba takový španělský ptáček nebo ruské vejce. Samozřejmě že se tak nejmenují náhodou, jejich názvy mají své příběhy. Berlínský zpravodaj Deníku N Pavel Polák jezdí rád k Baltu a už dobrých dvacet let si tam dává sledě naloženého v kyselém láku vloženého do housky spolu s nakrájenou cibulí a listem salátu. Tomu sledi se říká bismarck. Ale až teď, samozřejmě s bismarckem v ruce, si položil zásadní otázku: Proč vlastně?

Co má říšský kancléř společného s kyselým sleděm? Pátrání po tom, kde se v housce vzal Bismarck

„Jednoho bismarcka, prosím.“ Kolikrát jsem už tuhle větu u stánku s rybími houskami řekl a kolikrát mi to vůbec nepřipadalo zvláštní. Tak nějak intuitivně jsem si nejspíš myslel, že je to možná název nějakého sledího poddruhu. Kromě toho jsem měl vždycky hlad a na etymologická pátrání jsem v tu chvíli zpravidla neměl potřebnou trpělivost.

Až letos na jaře na Usedomu jsem zůstal chvíli stát, když mi prodavač nakládaných ryb podával bismarcka z pojízdného stánku se slovy: „Jeden říšský kancléř, tři eura dvacet.“ Považoval jsem to za trochu divný fórek, kterému jsem se nezasmál. Nicméně z hlavy jsem ho nedostal.

Otto von Bismarck je skutečně říšský kancléř, v tom se prodavač ryb nemýlil. Umnou diplomacií, lstmi a několika válkami se mu podařilo v roce 1871 sjednotit Německou říši, do té doby roztříštěnou do mnoha států a státečků. Byl oddaným služebníkem pruského rodu Hohenzollernů a coby kancléř sjednotitel byl v tehdejším Německu postavou přímo kultovní, o čemž svědčí spousta soch a památníků rozesetých do dnešních dnů po všech spolkových zemích.

„Je možné,“ ptal jsem se sám sebe, „že tento Otto má něco společného se sleděm, kterého svírám v housce?“ Sleď Bismarckův, latinsky případně Clupea bismarckus, ale neexistuje. To byl první poznatek, který jsem učinil. A nebyl poslední.