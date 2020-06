Notes: Spekulant v červené mikině, pornoherec před soudem a biskup zpitý pod obraz

Kniha Jana Nováka o Milanu Kunderovi vzbudila kontroverze ještě před svým vydáním. Novák totiž o jednom z nejznámějších českých spisovatelů zjistil věci, které ho šokovaly. „Mně osobně by přišlo strašně trapné prodávat jeden článek třikrát, recyklovat myšlenky, vést ruku svým recenzentům anebo recenzovat knihu projevů Klementa Gottwalda v době stranického sjezdu takhle patolízalsky,“ říká Novák v rozhovoru s Ivanem Adamovičem. A více se „svržení pomníku“ Milana Kundery věnoval i Filip Titlbach v podcastu Studio N.

Ještě nedávno se multiministr Havlíček holedbal, že ministerstvo dopravy má vlastní analýzu hospodářské situace společnosti Smartwings. Jenže co čert nechtěl, novináři se na dokument začali ptát a chtěli ho vidět. Tak se z vlastní analýzy, o kterou ministr opírá svůj záměr poskytnout aerolinkám garanci úvěru ve výši až 900 milionů, stal finanční model, který je ve vlastnictví aerolinek, a ministerstvo mohlo do dokumentu jen nahlédnout. Havlíček ale nelenil a ve středu představil nový plán: „Analýzu uděláme.“

Kojenecké ústavy se zavázala už před deseti lety zrušit vláda Petra Nečase, ovšem nepodařilo se. Ministerstvo zdravotnictví tak připravuje novelu, díky které by ústavy, které nejsou nikde v EU, jen v ČR, mohly nadobro skončit. Děti by tak putovaly do rukou pěstounů. Což je, zdá se, dobrý plán. Jenže pěstounů je málo. Více se tématu věnovala Bára Janáková.

Exministr Dan Ťok sekl s politickou kariérou a vrátil se do českého byznysu. A velvyslancem v indonéské Jakartě, jak se dřív spekulovalo, nejspíš nebude. „Tuto příhodu mi ani nepřipomínejte,“ prohlásil o své „diplomatické kariéře“.

Ministerstvo spravedlnosti dělá průzkum možné korupce mezi exekutory. Na první pohled bohulibá iniciativa ale vyvolala mezi odborníky údiv a kritiku. Drtivá většina respondentů jsou totiž velcí věřitelé. Tedy skupina, které současné nastavení exekucí vyhovuje a nemá důvod upozorňovat na problémy.

Ani Čína, ani Hrad na Jaroslava Kuberu kvůli cestě na Tchajwan netlačili, tvrdí ministr v červené mikině Jan Hamáček. Pod tlak zesnulého šéfa Senátu podle něj dostali sami senátoři. „To podle mě přispělo k tomu, v jakém psychickém stavu byl,“ myslí si šéf ČSSD a dál věští z křišťálové koule: „Stejně jako Kubera se i Vystrčil dostal pod tlak senátorů, kteří se rozhodli, že toto bude hlavní téma, které budou razit. Jsem přesvědčen – a nemám pro to žádné důkazy, že stejně jako Jardovi Kuberovi, tak i panu Vystrčilovi někdo přišel říct: ‚Když na ten Tchaj-wan nepojedeš, my tě odvoláme.‘“

Naši slovenští kolegové z Denníku N se pustili do diplomky šéfa Národní rady a koaliční strany Borise Kollára. Ukázalo se, že jeho práce je plagiát. „Každý student si to nějakým způsobem zlehčuje. Zlehčil jsem si to i já, přiznávám,“ hájí se Kollár, který se stal magistrem na soukromé škole, za níž stojí známý oligarcha a jeho dlouholetý kamarád Ivan Kmotrík.

Krátce ze světa i domova

Polský biskup se nejspíš řídil rčením o kázaní vody a pití vína. Doslova. Skončil v nemocnici s otravou alkoholem, naměřili mu tři a půl promile. Krátce předtím se účastnil kongresu o střízlivosti.

Americký soud se postavil na stranu Donalda Trumpa. Ten (překvapivě?) nestojí na straně korporací, ale snaží se přimět pojišťovny a nemocnice, aby dopředu zveřejňovaly ceny léků a ošetření. „Pacienti si zaslouží znát cenu, než se nechají ošetřit,“ radoval se prezident. Inu i stojící hodiny ukazují dvakrát denně přesný čas.

… bohužel jen dvakrát. Mladší bratr amerického prezidenta Robert Trump podal k soudu žádost o dočasné zastavení publikace knihy, kterou napsala prezidentova neteř Mary Trumpová. Ta podle něj před dvaceti lety se strýcem podepsala dohodu o mlčenlivosti.

Jeden z nejslavnějších pornoherců Ron Jeremy Hyatt je obviněn ze znásilnění tří žen. Sedmašedesátileté někdejší star hrozí až 90 let vězení.

Novým předsedou Rady České televize se stal René Kühn. Byl zároveň jediným nominovaným kandidátem. Česká televize podle něj musí v reakci na jakoukoliv kritiku snížit práh bolesti, třebaže řadu výtek vůči ní pokládá za neobjektivní.

Ve světě sice řádí pandemie koronaviru a doporučuje se omezovat sociální kontakt. V Rusku ale řekli ne! Odhodili roušky, vytáhli metály a frčky a na Rudém náměstí uspořádali velkolepou vojenskou přehlídku. Ruský prezident Putin si na tribuně ještě před začátkem akce podal ruku se všemi veterány. A vše proběhlo podle nejpřísnějších hygienických pravidel. Nikdo neměl ani roušku, ani rukavice, ale veteráni strávili před akcí 14 dní v karanténě.

Rusko navíc k posunutým oslavám 75. výročí konce Velké vlastenecké války přidalo další mezník. V zemi byla pokořena hranice 600 tisíc nakažených koronavirem.

Na chodbách pákistánských nemocnic kvete nový byznys. Na černém trhu se tam obchoduje s krevní plazmou lidí, kteří se uzdravili z covid-19. Za jednu dávku lidé platí až 100 tisíc korun.

„Nemůžu za to, že je Mafra jedničkou na mediálním trhu,“ řekl poslancům vicepremiér Havlíček ke zjištění, že České dráhy dávaly v nákupu inzerce přednost vydavatelství z Babišova svěřenského fondu.

České veřejné finance jsou podle letošních zpráv Národní rozpočtové rady dlouhodobě neudržitelné. Od loňska se řada parametrů znatelně zhoršila. Takže čau lidi, nic dobrýho nás (a naše děti, vnoučata, pravnoučata…) nejspíš nečeká.

