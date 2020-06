Norah Jones se v novém albu úspěšně vyhnula nástrahám recyklace

Většinu z jedenácti skladeb novinky Pick Me Up Off the Floor napsala americká zpěvačka Norah Jones již před více než čtyřmi lety, paralelně s materiálem pro její předchozí řadové album Day Breaks (2016).

Po loňské desce Begin Again, jež byla spíše kompilací aktuálních singlů doplněných o jednu novinku než řadovou nahrávkou, je Norah Jones zpět v klasické formě, vrací se nejen ke stylistice, ale i k vyrovnanosti raných alb, která ji proslavila.

Tu tam je odvážné vykročení vstříc novému, tehdy populárnímu zvuku ve spolupráci s duchovním otcem „nového soulu“, producentem Danger Mousem na album Little Broken Hearts (2012). Na něm se zpěvačka svému tradičnímu zvuku vzdálila nejvíce. Spíše než skladby se však měnil jen jejich finiš, a tak mnohé písničky z této epochy zůstaly ve zpěvaččinu koncertním repertoáru dodnes. S pro ni typickým strohým doprovodem dost možná fungují lépe než ve studiových verzích.