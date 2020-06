Studio N: Svržení pomníku Milana Kundery

O málokteré knize se tolik mluvilo ještě před jejím vydáním. Mohou si za to trochu i literární badatelé, protože až dosud jsme si museli vystačit bez biografie jednoho z nejznámějších českých spisovatelů – Milana Kundery. Jan Novák žádným literárním vědcem není. Přesto se na několik let ponořil do Kunderova života a přinesl o něm víc detailů, než byste možná chtěli znát. Víc s vedoucím kulturní rubriky Deníku N Ivanem Adamovičem.