Notes: Monology málokdy zajistí politikům Nesmrtelnost. Život je jinde

Povinná četba

Nechovejte se tu jako doma, příteli

Případ Maroše Kramára, který v televizním přenosu osahával maskérku (nebo to alespoň naznačoval), odhaluje, že na tom naše společnost není s emancipací zase tak slavně. Smutná byla hlavně reakce jmenovaného herce, který jako by vůbec nechápal, v čem je problém, a dokonce uvedl, že některé ženy jsou frustrované, když je muži neosahávají. Jana Ciglerová si k rozhovoru pozvala maskérku Veroniku Šorfovou a… nestačili jsme se divit. „Někdy, když jsem nad nějakým hercem skloněná a líčím mu obličej, přitáhne si můj výstřih a podívá se do něj. To je asi nejčastější případ. Ukaž, co máš za podprdu, řekne mi.“ Zdá se, že český divadelní a filmový svět ještě čeká pořádně velké a trpké MeToo.

Majitelé klíčů

Server Neovlivní.cz přinesl zprávu, že vláda hodlá poskytnout českým médiím injekci ve výši dvou miliard jako pomoc po koronavirové krizi. Podle zjištění našich redaktorů se však vše zatím odehrává ve stadiu předběžných jednání a ke zveřejněným informacím se nikdo z vlády nehlásí. Iniciativa vzešla od ČSSD, ale v tuto chvíli se ani nedá říci, zda platí obavy Neovlivní, že si na své přijdou zejména velká média. K iniciaci návrhu podpory médií se v našem rozhovoru přihlásil ministr Zaorálek.

Monology

Podobně záhadné to je i s e-mailem, který měl odeslat Andrej Babiš a který nevybíravě napadá vrcholné evropské politiky a označuje je za parazity. Deník N se již čtyři dny pokouší získat vyjádření od premiéra či jeho okolí, zda takový e-mail Andrej Babiš skutečně odeslal. Tiskový odbor nás odkazuje přímo na premiéra, ten však mlčí nebo před dotazy prchá.

Žert

Praktičtí lékaři mají dostat od státu od července denně až 300 korun jako náhradu za ušlé zisky během koronavirové krize. Odměněni budou také zdravotníci v první linii z nemocnic, ale mnozí jiní nemocniční lékaři, kteří měli také zvýšený příděl práce a stresu, nedostanou nic, nebo jen symbolické odměny. Zeptali jsme se zdravotníků z různých nemocnic. Jedna lékařka obdržela za 6 hodin práce navíc 53 Kč, jiná jen kartičku s fotkou ředitele a poděkování za skvělé nasazení.

Zahradou těch, které mám rád

Pobyty dětí na letních táborech budou sice povolené, ale přesto představují mnohá úskalí. Jediné dítě s prokázaným koronavirem prakticky zruší celý tábor – všichni pojedou do karantény. Někdy bude ale stačit i jen obyčejný kašel, aby pro zdravotníky vyvstala povinnost kontaktovat hygieniky, nebo dítě poslat rovnou domů. Rodiče tím přijdou nejen o značné finanční částky, ale také o vytoužený klid bez dětí.

Nesmrtelnost

Nesmrtelnosti v podobě pomníku se asi nedočká belgický král Leopold II., který panoval v letech 1865–1909. V africkém Kongu si totiž počínal mimořádně brutálně a proměnil je v soukromou otrokářskou kolonii. Rozjitření demonstranti to jeho sochám a pomníkům v roce 2020 dávají najevo v podobě nejrůznějšího vandalismu. A přitom vypadá Leopold vlídně a dobrácky, asi jako náš redakční kolega Libor Stejskal (nebo Jan Neruda).

Směšné lásky

Mítinky před prezidentskými volbami se v Polsku často proměňují v bojiště kulturní války. Na jedné straně barikád stojí konzervativnější část občanů odsuzující pro ně „směšné lásky“ příslušníků menšinových sexuálních orientací. Na druhé straně pak tančí barevný tábor LGBT a liberálně naladění Poláci. Prezident Duda se hlásí k té první části populace a rozvířil vášně prohlášením, že LGBT je pouhá ideologie. Více v reportáži Kirilla Ščeblykina.

Poslední máj

Michael Romancov přináší analýzu článku ruského prezidenta Vladimira Putina, který shrnuje svůj pohled na kontext druhé světové války. Podle ruského narativu při „mnichovské zradě“ selhal Západ a ten by si nyní měl zamést před vlastním prahem, místo aby „zneuctíval výkon sovětského vojáka“. Putin navrhuje setkání vítězných mocností této války, které jsou v jeho rétorice „odpovědné za budoucnost“.

Valčík na rozloučenou

Tomáš Hudlický, extratřída v oboru organické chemie působící na Brockově univerzitě v Kanadě, šlápl do… vod, kam se možná pouštět neměl. V odborném německo-americkém časopisu uveřejnil článek, v němž mimo jiné letmo zpochybnil pozitivní diskriminaci a diverzitu na univerzitách. Článek byl neprodleně stažen, redakce se omluvila za urážlivé názory a všichni z redakce, kdo měli co do činění s uveřejněným článkem, byli propuštěni. „Razantní potlačení diskuse se zdá být mnohem nebezpečnější než otevření prostoru pro Hudlického názory,“ uzavírá Petr Koubský.

Nesnesitelná lehkost bytí

Spirituál kvintet přináší svým posluchačům lehkost již 60 let. Z jeho původní sestavy zůstal pouze Jiří Tichota. Ten Deníku N odpovídal na naše otázky společně s Jiřím Pavlicou. Oba renomovaní muzikanti totiž připravili speciální rozlučku v podobě alba největších „pecek“ Spirituálu ve spolupráci s Dagmar Peckovou.

