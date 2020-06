Určité věci rozeberu třeba za deset let, říká Vrba o konci v Plzni. Půlrok v Bulharsku zakončil triumfem

Pátý titul ve třetí zemi, navíc čtyři kola před koncem sezony, v níž tým zatím neprohrál. Čekal jste, že to půjde až tak snadno?

Čekal, nečekal… Šel jsem do klubu, který má obrovské ambice a uhrál teď devátý titul po sobě. Ale na druhou stranu jsou tady mužstva jako Levski, CSKA a Slavia Sofia nebo Lokomotiv Plovdiv, které mají svou kvalitu. Je pro nás hodně důležité, abychom byli před nimi. A je dobře, že v tom pokračujeme.

Dá se vůbec vzhledem k opatřením alespoň trochu titul oslavit?

Zatím jsme měli jenom menší oslavu v šatně, takže čekáme, až nám předají pohár a medaile. Jenže potom stejně nebude na velké oslavy čas, protože nebude klasická letní přestávka. Deset dnů po konci sezony začne další ročník bulharského superpoháru. Teď je to celé složitější.

A real pleasure to be part of this club and another successful year!

Ludogorets Razgrad League Champions 2019/20 🦅

9 titles in a Row

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

It’s a pleasure to work with the club, the players and the staff! 🦅

“The Best has Yet to Come!” pic.twitter.com/jVAbpdU6C4

— Ian Coll (@IanCollATP) June 21, 2020