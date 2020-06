Americký týdeník: Fiasko v Tulse ukázalo, že strach z koronaviru je silnější než Trump

Z údajného milionu registrovaných zájemců a ze dvou pódií, vnitřního a venkovního, kam by se desetitisíce diváků vešly, přijelo za prezidentem do města Tulsa v Oklahomě necelých 6200 lidí. Tolik jich tedy vstoupilo do arény BOK, přičemž část z nich byla součástí Trumpova týmu.

Prázdná místa, kterých byly v sále pro 19 tisíc lidí dvě třetiny, viděl prezident na vlastní oči a podle mínění deníku New York Times v těch chvílích pochopil, co mu průzkumy ukazují už několik měsíců: že v listopadu může s Joem Bidenem prohrát.

„Co přesně se stalo, na to se zatím (Trumpovi lidé) snaží přijít. Ale jeho poradci a spolupracovníci si mezi sebou řekli, že