Bouře kolem mlčícího spisovatele se dala čekat. Skutečně se Kundera nevrací z obavy z útlaku?

Je to zvláštní: jako by se Milan Kundera stal skutečným idolem, o němž se kriticky či pochybovačně nesmí mluvit ani v náznaku. Příkladů je hned několik. Když před několika lety zakázal překlad svého nového románu do češtiny, řada lidí z české literární scény souhlasně kvitovala snahu „pirátského“ překladatele právně postihnout, jakkoli tento překlad nebyl veden snahou zbohatnout, nýbrž snahou stejnou, jež umožnila českému intelektuálnímu životu přežít v době normalizace. Článek Respektu o Kunderově udavačství vyvolal těžko pochopitelnou bouři, jež měla k nějaké racionální debatě dost daleko. A k případům z poslední doby samozřejmě patří i to, že renomovaný literární časopis se vší vážností a bez jakékoli kritiky publikuje vyjádření manželky Milana Kundery, paní Věry, že Kunderovi se do Česka nevrátili, neboť se obávali utlačování ze strany lidí z bývalého disentu.

Právě výše zmíněný článek z Respektu a diskuse, které ho provázely, mohou posloužit jako přehledné vytyčení terénu, na který se Jan Novák rozhodl vstoupit. Ten terén má následující souřadnice: debata bude značně vyhrocená a osobní; spíše než historická fakta a jejich věrohodnost se bude probírat osobní motivace diskutujících a bude se ulpívat na nepodstatných detailech; Milan Kundera zachová mlčení.

Znovu Čechem

Oproti roku 2008, kdy článek v Respektu vyšel, však došlo na tomto kunderovském terénu k jedné podstatné