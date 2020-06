Vládní podporu médiím jsem jako první zmínil já, říká Zaorálek. S Babišem o návrhu ještě nemluvil

Ministerstvo kultury chystá program na podporu médií, měl by ale být zaměřený primárně na menší tituly. V reakci na úterní text serveru Neovlivní to Deníku N řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Šéf resortu zároveň vylučuje, že by některá média měla být z pomoci vyloučena. Ve svém návrhu počítá s tím, že by se médiím uhradila část zmarněných nákladů. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) prý Zaorálek o možné subvenci zatím nemluvil.