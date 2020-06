Charita je trochu džungle, považují mě za Marťana, říká žena, která plní poslední přání nemocným dětem

Před lety jste založila charitativní projekt Radost dětem. Moc radostná práce to ale asi není, protože mimo jiné plníte i poslední přání těžce nemocným dětem. Jaké to jsou příběhy?

Naopak to převážně radostná práce je. Ale bohužel i přes veškeré vymoženosti a pokrok v lékařství a v léčení nádorových onemocnění a leukemií jsou tu i případy, které šťastně nekončí. A tam plníme poslední přání. Tím, že se člověk s těmi dětmi, jejich rodinami a osudy v průběhu měsíců a někdy roků potkává, přirostou mu k srdci.

Bez toho to fakt nejde. A ani nevěřím, když doktoři nebo sestřičky říkají, že si drží odstup. Když do nemocnic chodím, vidím doktory i sestry, že dělají strašně moc nad rámec svých povinností. Své případy řeší i ve volném čase. Často jsou to právě lékaři, kdo mi volá: „Máme tady pacienta, je na tom špatně psychicky, má takové a takové přání, mohli byste mu ho splnit?“

Se kterými nemocnicemi spolupracujete?

Nejvíce s Motolem, protože je nejblíže. Ale spolupracujeme i s dalšími. Dětských onkologických a hematologických oddělení je v České republice osm. A my je podporujeme všechny. Zveme je na každoroční Vánoční odpoledne pro děti.

Mluvíme o desítkách dětí? O stovkách?

Každoročně onemocní nádorovým nebo hematologickým onemocněním kolem čtyř set dětí. Z toho zhruba tři sta má nádor a sto leukemii. Nedávno mi například přišel e-mail, ve kterém mě kontaktovala sestřička, že tam mají klučinu s leukemií, jenž špatně snáší všechny ty odběry a lumbální punkce.

Kolik let mu je?

Devět. A měl obrovské přání. Přál si od jedné firmy velký kombajn. Mluvila s ním i psycholožka a domluvili se, že kdyby ho dostal, bude odběry snášet líp. Takže jsme sehnali kombajn a ta sestřička mi potom napsala, že to skutečně zabralo. Že už s chlapcem není tolik práce. Je to samozřejmě bolestivé i pro jeho rodiče, když ho odvádějí na všechny ty zákroky a jejich dítě tam křičí a brečí.

Pro rodiče je to psychicky těžké. Před Vánocemi nás kontaktovala jiná zdravotní sestřička, že na oddělení ARO leží sedmnáctiletý kluk. Přišel na autobusovou zastávku, tam si sedl a najednou mu přestaly fungovat ruce a nohy. Odumřela mu velká část míchy. Doktoři doteď nevědí, co je příčina. Leží v nemocnici ochrnutý, na dýchacích přístrojích, na hadičkách.

Rodina bydlí mimo Prahu a psychologové doporučili, aby