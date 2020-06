Notes: Jak se má levice v zemi, kde je to pro mnohé sprosté slovo? A taky církve bez peněz a havran v galerii

Renata Kalenská – minulý týden oceněná Novinářskou cenou za nejlepší rozhovor roku 2019 – už má na kontě pěknou řádku rozhovorů i letos. Ten zatím poslední pořídila s jednou z nejvýraznějších postav mladé levicové scény – dokumentaristkou a publicistkou Apolenou Rychlíkovou. Jak se vyrovnává s neustálým osočováním z „komunismu“, s nímž už nemá společného ani to, že by ho osobně zažila?

Rusko se chystá na vojenskou přehlídku namísto té, kterou 9. května muselo zrušit kvůli koronaviru. Ten v zemi sice stále řádí, jak ale píše Petra Procházková, Putin už nemůže čekat. 1. července budou Rusové v referendu rozhodovat o změně ústavy, která mu umožní zůstat ve funkci až do roku 2036. A středeční vojenská sláva je má naladit na tu správnou vlasteneckou notu.

Bělorusko stojí v posledních měsících možná trochu stranou pozornosti, teď se ale v zemi blíží prezidentské volby a nervozita Alexandra Lukašenka se projevuje mimo jiné brutálními zásahy proti opozici a demonstrantům. K nespokojenosti s ním přispělo mimo jiné také Lukašenkovo okázalé ignorování hrozby koronaviru. Vývoj v poslední evropské diktatuře komentuje Tereza Soušková.

Koronavirová krize připravila české církve a náboženské společnosti o stamiliony korun, píše Prokop Vodrážka. Do vážných problémů se tak dostala například Federace židovských obcí, která přišla o příjmy ze vstupného do pražských židovských památek.

Drastického zdražení řady potravin, především zeleniny, si v obchodech všiml asi každý. Podrobnou analýzu příčin a souvislostí zpracovala Tereza Mynářová.

Markéta Boubínová zase porovnala ceny vybraných potravin v několika evropských městech. Výsledek možná leckoho překvapí – levněji než v Praze vyšel nákupní košík v Bruselu a Londýně. A to jsme si ještě ani neodhlasovali povinné kvóty na české potraviny, které by podle názoru mnoha expertů katapultovaly ceny v českých supermarketech ještě výš.

Pokud se chystáte na prázdniny do Španělska, přečtěte si, jak jedna z pandemií nejzasaženějších zemí rozvolňuje karanténní opatření. Není to všude stejné, v Barceloně je přísněji než v oblíbených přímořských letoviscích, podrobně to popsal Václav Rákos.

Sotva zahájenou výstavu uměleckých děl inspirovaných tvorbou Edgara Alana Poea přerušila v březnu karanténa – vzhledem k hororovým námětům mnoha autorových povídek tak trochu symbolicky. Teď už se ale na ni do Veletržního paláce zase může, malou ochutnávku nabízí v recenzi Ivan Adamovič.

Z víkendové nabídky Deníku N určitě stojí za doporučení mimo jiné rozhovor Filipa Titlbacha s moderátorem ČT Václavem Moravcem, který byl hostem podcastu Studio N. Otevřeně mluví například o tom, proč ho nechávají chladným útoky jeho odpůrců z řad politiků nebo dezinformátorů. „Jsou jen symbolem doby vzestupu buranství a nekompetentnosti,“ říká moderátor.

Týdeník Respekt vyslal reportérku do Rotavy – města v Karlovarském kraji, které už několikrát vstoupilo do širšího povědomí konflikty majority s tamní romskou menšinou. Neustávají, naopak. Reportáž Respektu popisuje způsob, jakým se místní radnice snaží Romů zbavit. Ten je o to kontroverznější, že navenek vypadá jako opatření na pomoc sociálně slabým.

Stovky uživatelů sociální sítě TikTok a fanoušci korejské populární hudby se chlubí, že překazili předvolební mítink Donalda Trumpa v oklahomském městě Tulsa. Ten se sice konal, ale v poloprázdné hale. Internetoví aktivisté podle svého tvrzení halu „vyprodali“ fiktivními registracemi. Deník New York Times zkoumá, co je na tom pravdy.

Někdejší Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton poskytl exkluzivní rozhovor televizi ABC. Bolton nedávno vydal velmi kritickou knihu ze zákulisí Trumpovy administrativy a v rozhovoru pro ABC říká otevřeně, že jedno volební období s Trumpem Amerika přežije. Pokud by ale měla být dvě, už by měl prý velkou starost.

