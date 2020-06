Na letní tábory pojede letos v Česku nejméně 250 tisíc dětí. Kvůli koronaviru ale budou napínavější než v jiných letech. Pokud by se u jediného dítěte nákaza vyskytla, musejí organizátoři zrušit celý pobyt a všechny děti půjdou do karantény. Vrátili by v takovém případě pořadatelé zaplacené peníze? A mohli by rodiče čerpat ošetřovné na děti, které budou muset zůstat doma?

Stávající pokyny ministerstva zdravotnictví umožňují pořádat tábory v pevných objektech až do 500 účastníků, u stanových táborů pak do sta osob. Organizátoři dosud doufali, že pokud by se u jednoho dítěte prokázal koronavirus, mohla by část tábora pokračovat dál.

„O dalším postupu by rozhodla hygiena, která by také určila, jaké děti půjdou do karantény. Neznamenalo by to nutně, že musíme rušit celý tábor,“ popisuje Miroslav Topinka, šéf Asociace dětské rekreace.

Ve skutečnosti jsou ale opatření přísnější. „Pokud by se na pobytové akci potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se celý tábor ukončit. Děti v těchto táborech totiž sdílí jedno zázemí, například kuchyň, jídelnu, společenskou místnost, a i v přírodě se pohybují na stejném prostoru,“ potvrzuje Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Když se na táboře vyskytne jiný typ infekce, typicky například průjmy, postup takto přísný být nemusí. „Záleží na druhu infekcí a rozsahu jejich rozšíření v daném kolektivu,“ doplňuje Povolná.

Ošetřovné už platit nebude

V případě, že by tábor nuceně skončil, tak by pořadatelé zřejmě peníze zpět