Putinův boj s časem. Ve svém poselství nabídl světu minulost, aby udržel vliv Ruska na přítomnost

Komentář Michaela Romancova: Ruský prezident sepsal několikastránkový text, v němž shrnuje pohled svůj i většiny Rusů na druhou světovou válku a to, co k ní vedlo. Nejde o nic nového, z velké části jen zopakoval, co většinou z Ruska zaznívá. Nabízí se proto otázka, proč se do rozsáhlého opakování sovětské verze historie, resp. výčtu tehdejších ztrát a obětí pustil a proč jeho text vyšel nejdříve anglicky na americkém webu.