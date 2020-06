Čínský skandál s falešnými státními firmami: jak podvodníci obalamutili investory o miliardy

Společnost ve vlastnictví čínského státu, Čínské lidové republiky, teoreticky rozpoznáte snadno. Stačí se podívat na její název v čínštině a hledat slova Čung-kuo nebo Čung-chua. Obojí znamená Čína, čínský.

A obojí by mělo vylučovat soukromého, vládou neschváleného vlastníka. Když společnost ovládají soukromí domácí investoři, nemůže ve svém názvu výše zmíněná slova použít, pokud ji výslovně neschválí Státní rada neboli vládní kabinet ČLR. Zakazují to pravidla, která v pevninské Číně platí pro registraci firem (Hongkongu se to netýká).

Banky a peněženky

Jenže když se v Číně jako podnikatel můžete opřít o stát, máte to v lecčems jednodušší. Především jste atraktivnější a také důvěryhodnější. Banky počítají s tím, že za vámi stojí moc státu, která vás nenechá jen tak padnout a v úzkých vás zachrání před krachem.

Takže vám rády poskytnou úvěr; mnohem raději než riskantnímu soukromníkovi. Státní záštita vylepší vaší firmě pověst, nakypří její hodnotu. Banky snáz otevřou dveře, investoři peněženky.

To je důvod, proč v Číně kromě státních společností operuje i mnoho firem, které se za státní pouze vydávají. Falešné státní firmy jsou v ziskuchtivém „socialismu s čínskými rysy“ tak častým fenoménem, upozornil loni The Economist, že v čínském prostředí už koluje příručka, kudy na to:

Pečlivě si prozkoumejte trh vládních institucí a vyberte si takovou, která vám vyhovuje – čím méně na očích, tím lepší. Pak vám přijde vhod polozapomenutý úředník, kterému nekyne naděje na povýšení, zato má zájem o rozvíjení kuan-si, známostí, a také o pohodlný život. A potom mu „nestydatě podlézejte“, dokud