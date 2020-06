„Jestli mám umřít teď, ať umřu teď.“ Za Trumpem dorazili skalní příznivci. Halu ale nenaplnili

Na první politické vystoupení Donalda Trumpa od začátku pandemie dorazila zhruba desetina lidí z těch, které jeho tým původně sliboval. Aréna v Oklahomě měla třetinu míst prázdnou a nebylo to kvůli tomu, že by návštěvníci chtěli dodržovat bezpečnou vzdálenost.

Na prezidentovo vystoupení ve městě Tulsa v americké Oklahomě se zaregistroval milion lidí, tvrdil šéf volebního týmu. „Nic takového jsme nikdy neviděli,“ pochvaloval si Donald Trump. Vedle haly BOK, která pojme 19 tisíc lidí, měl jeho volební tým proto v plánu ještě přidat vedlejší pódium na otevřené scéně, jenž má kapacitu 40 tisíc lidí.

Nakonec přijelo zhruba dvanáct tisíc fanoušků a ve vedlejší otevřené aréně prezident Trump ani jeho viceprezident Mike Pence ani nevystoupili, protože tam bylo příliš málo lidí.

Kam zmizel ten údajný milion přihlášených, není zřejmé, ale podle kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezové mladí antitrumpovští aktivisté shromáždili lístky ve velkém, aby na Trumpovo vystoupení pak cíleně nešli. Mluvčí Trumpova volebního týmu Tim Murtaugh má zase zato, že je odradili „agresivní protestující“.

„Nejsem blbej“

Do Tulsy se jeho příznivci začali sjíždět už dva dny předem a někteří z nich byli odhodláni pro prezidenta i zemřít. Alespoň to někteří z nich sami říkali, zatímco mluvčí Murtaugh neoblomnost Trumpových příznivců popsal mírněji: „Pro prezidenta by proběhli i cihlovou zdí, aby jej mohli volit.“

„Podívejte se, já nejsem blbej.