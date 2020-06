Zaměňujeme pravdu a bláboly. Prostor dostávají lidé, kterým bychom se dřív jen vysmívali, říká Václav Moravec

Nemáte pocit, že je váš pořad už za zenitem?

To je velmi častá otázka. Podívejte se ale na to, jak jsou za zenitem zahraniční moderátoři, například v BBC. Čím je moderátor starší, tím větší má nadhled, přehled. Svědčí to o jeho vyzrálosti. Můj oblíbený moderátor Jeremy Paxman, který už z BBC odešel, moderoval Newsnight třicet let. Když ale v Česku na nějaký pořad, který někomu leží v žaludku, nemůžete vytáhnout nízkou sledovanost, pak řeknete: Moravec je za zenitem.

Že je váš pořad za zenitem, řekla poslankyně hnutí ANO a členka volebního výboru Barbora Kořanová. Otázky Václava Moravce sice podle svých slov nesleduje, ale už byste je prý neměl moderovat. Taky jí vadí Reportéři ČT a 168 hodin. Proč jsou to podle vás zrovna tyto tři pořady?

Je to tím, že neznámá poslankyně, jejíž jméno byste v životě nevyslovil, protože nevíte, čím za ty roky v Poslanecké sněmovně zaujala veřejný prostor, jako jediné začne mluvit o Noře Fridrichové, kterou zná většina národa. Začne mluvit o silné značce Reportérů ČT a o Moravcovi. Myslím si, že na tyto lidi vůbec nemá smysl reagovat, protože jim jde jen o to, získat přes známá jména pozornost. Už jen způsob její argumentace je tak pokleslý – řekne, že tam ten pořad nemá co dělat, a přitom jej nesleduje.

Nekřivdíte paní poslankyni? Já si například pamatuji i její snahu o odvolání Zdeňka Šarapatky z Rady ČT.

A to je zase parazitování na České televizi. Kdyby Česká televize nebyla nejsilnější a nejdůvěryhodnější mediální značkou, což vyplývá z posledního výzkumu Digital News Report, o té poslankyni nikdo nic neví. Opírat se do známých značek je jen o tom, dostat se do širšího povědomí.

Kromě poslankyně Kořanové se k vám v poslední době kriticky vyjádřil také nový radní ČT a náš moderátorský kolega Lubomír Veselý.

Je to zvláštní, zvyknout si na to, že je to kolega.

On řekl, že by se mu jako divákovi líbilo, kdybyste se v Otázkách střídal s dalšími moderátory. Co na tu myšlenku říkáte?

Zase, podívejte se, kdo by znal tohoto moderátora, který skončil na Frekvenci 1 a jehož pořad patřil k těm méně poslouchaným? Kdyby byl tak skvělým moderátorem, předpokládám, že by o něj měly zájem nejposlouchanější rozhlasové stanice, jako je například Impuls. A nakonec vám politicky skončí v Českém rozhlase, protože má vhodné známé.

Co myslíte tím, že skončil v Českém rozhlase „politicky“?

Prezident řekl, že se těší, až přijde do Českého rozhlasu, protože tam bude mít pan Veselý svůj pořad. Rozhovory s prezidentem republiky musí dělat moderátoři prověření Hradem. Myslím, že věnujeme příliš času a prostoru v médiích lidem, o nichž nemá smysl se vůbec bavit. Oni jsou jen symbolem doby. Doby vzestupu buranství a nekompetentnosti.

Vysmála by se mu celá Británie

Právě proto, že jsou symbolem doby, bych se o nich rád ještě chvíli bavil. Pan Veselý výtku vůči vám podpořil argumentem, že si pořadem nesoucím vaše jméno budujete kult osobnosti. Druhou věcí je fakt, že pan Veselý, který si říká Xaver, má svůj vlastní hodinový pořad od pondělí do čtvrtka na třinácti regionálních stanicích Českého rozhlasu. Jmenuje se Xaver a host.

Proč tomu věnujeme prostor, když Xaver, nebo jak se ten pan Veselý jmenuje, neuspěl s pořadem Café X, který měl v České televizi? Nevadí mu, že v médiích veřejné služby jsou další moderátoři, kteří se nestřídají. Jde mu jen o to, vymezovat se vůči silné, známé a sledované značce, jako jsou Otázky.

Všimněte si, že on nezačne mluvit například o tom, že by se měla střídat Michaela Jílková. Jak to, že všechny televize, které mají silné osobnosti v diskusních pořadech, jako je například Andrew Marr na BBC One, své tváře nestřídají? Celá Británie by se samozřejmě takovému hloupému názoru, který říká pan Veselý, vysmála.

Myslím si, že provokuje a dělá si z toho reklamu na svůj málo sledovaný YouTube kanál, čímž zvyšuje svoji důležitost, byť je průměrný a zapadá do společnosti vzestupu buranů.

Veřejně exponované lidi, jako je poslankyně nebo radní České televize, nelze nevnímat. Vy jste sám na Twitteru reagoval na jeho výtku takto: „To víte, když má někdo málo sledovaný pořad, vysílá každý den, tak se musí trefovat do úspěšných pořadů, které se vysílají jednou za týden. Jak říká pan prezident – To ‚jsou řeči jednoho neúspěšného a frustrovaného‘, který plagioval i na vysoké škole.“

Tam jsou fakta.

Kdy jste se rozhodl být takhle ostrý? Já vás takto neznám.

Mrzí mě, že tyto věci nepojmenovává častěji a detailněji novinářská scéna nebo mediální kritika. Ale na druhou stranu existují určité hranice, kdy si člověk musí říct: A dost.