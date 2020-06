Pochopme to už konečně: o tom, zda se žena cítí být obtěžována, rozhoduje ona. Ne muž

Je až s podivem, že to mužské diskutující netrkne. Pokud se totiž podíváte do diskusí k příspěvkům, které se této aféře věnují, jsou plné mužů, kteří sexuální obtěžování zlehčují, popírají nebo naprosto přesně vědí, co v takových situacích mají ženy dělat, a žen svěřujících se s tím, kolikrát něco podobného zažily, jak moc jim to vadilo a jak je těžké reagovat.

Abych byl fér: světy mužů a žen jsou v tomto jiné a pro muže může být pochopení tohoto fenoménu opravdu složité. Pro představu toho, co ženy zažívají, totiž nestačí pouhé prohození rolí. Pokud muže v metru plácne za pronesení vulgární připomínky po zadku jedna ze skupinky opilých žen, opravdu nejde ani vzdáleně o tutéž situaci, jako když se to stane ženě ze strany skupiny opilých mužů.

Obtěžovaný muž takovou situaci prožije naprosto jinak. Bude