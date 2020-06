Stromů ve městě není málo, ale bojují o přežití. Jsou z nich nefunkční bonsaje, říká arborista

Nedávno jste s pracovní skupinou Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) o stromořadích dokončili analýzu, která zkoumala stav vybraných dvou tisíc stromů v pražských ulicích. Kolik stromů je tedy v hlavním městě ve špatné kondici?

Vychází nám, že asi třetina stromů neplní funkce tak, jak bychom očekávali. Ale neznamená to, že jsou nutně špatné nebo suché. Jen neplní funkce. To znamená, že třeba za 50 let narostly do třetinové nebo poloviční velikosti, než bychom očekávali. A to na ně vůbec nejsme přísní. Vůbec je nesrovnáváme s ideálem v přírodě.

Je to obtížností prostředí? Výstavbou, betonem, podzemními trubkami a dráty…

Ano. Ale my dokážeme při výsadbě prostředí zlepšit. Ale neděláme to. Takže naším cílem je odůvodnit, proč by měla výsadba nestát pět tisíc, což znamená, že jen vykopu jámu a zasadím tam strom, ale že bude stát třeba 50 nebo 100 tisíc. To odůvodníme jen tím, když dokážeme, že strom neplní funkce.

Protože když nám bude stačit, že je strom zelený a přežívá v ulici, pak nemusíme nic zlepšovat. To dokáže řada stromů. Ale nedávno jsem dělal analýzu u obchodního centra v Čestlicích na parkovišti, tam jsou 20 let vysázené stromy, které vypadají jako čtyři nebo pět let po výsadbě. Ony v tom parkovišti přežívají a postupně odumírají. Dokážou přežít, ale takový malý vzrůst jistě autor projektu neočekával. A jestli ano, je to chyba, protože strom je nefunkční bonsaj.

Jaké druhy stromů jsou teď ve městské výsadbě trendem? Co by se mělo v Praze zasadit v době měnícího se klimatu?

Musíme hlavně zkoušet nové druhy a rozšířit spektrum výsadeb. Když jsme dělali analýzu, jednoznačně nám vyšlo, že v ulicích výrazně převažují dva nebo tři rody. Nejčastěji máme v ulicích Prahy