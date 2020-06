Notes: Jaké je skupenství slepic a kam to až v politice může dotáhnout velbloud?

Ze spolku Milion chvilek politická strana nebude, z jeho šéfa Mikuláše Mináře politik ale možná ano. Alespoň to řekl Honzovi Tvrdoňovi pro jeho obsáhlý text o cestě „chvilek“ od svérázného videa s plyšovým velbloudem (naleznete v článku) až po politickou sílu, která radí opozičním stranám. Na přímý dotaz, zda se Minář nechystá v politice angažovat, odpovídá Deníku N vyhýbavě. „Jak říkají politici, zvažovat se musí všechny varianty.“

K moderátorovi a radnímu České televize Lubomíru Xaverovi Veselému se tento týden dostávají neveselé zprávy. Poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník chce na jednání volebního výboru řešit jeho výroky na adresu novinářky Johany Hovorkové. Tu na svém youtubovém kanálu označil za „lhářku“ nebo „svini“ a lidem doporučil ji hnát. Hanka Mazancová a Bára Janáková zjišťovali u poslanců z výboru, co si o výrocích myslí a jestli chtějí kvůli tomu hnát z rady oni jeho.

U volebního výboru ještě chvíli zůstaneme. Jeho členka Barbora Kořanová (ANO) nedávno prohlásila, že Václav Moravec, dnes prakticky moderátorská legenda České televize, je už za zenitem. O tom, zda se tak cítí, jak vnímá kritiku i o mnohém dalším přišel sám moderátor promluvit s Filipem Titlbachem pro Studio N.

Do nedávné historie vás opět zavede Honza Wirnitzer. Krajský soud totiž povolil obnovu řízení s posledním zemřelým politickým vězněm Pavlem Wonkou. Čeho se Wonka dopustil a proč za něj jeho bratr pořád bojuje, si přečtete v Honzově textu.

Pokud máte chuť zamyslet se nad tím, kam spějeme a co odhalila pandemie o naší společnosti i vládě Andreje Babiše, začtěte se do velké eseje Stanislava Bilera. Krátká ochutnávka: „Český stát se stal samou esencí stavu, kdy je zisku podřízeno vše. Proto v Babišových krocích a výrocích nenacházíme ani stopy ideologie, jakou vidíme u Orbána, Kaczyńského nebo Trumpových republikánů. Zdá se, že Babišova politika je ryzím pragmatismem, který se o ideologie nestará. To je ale možné jen proto, že se jeho kroky zcela kryjí s dominantní ideologií současnosti, která podřizuje vše včetně lidských životů a budoucnosti Země zachování momentálního ekonomického růstu a spotřeby.“

Další zamyšlení přináší Michael Romancov. Ten ve svém komentáři upozorňuje na to, že aktuální strhávání soch je více než otázkou historie otázkou politiky. A kvůli ní nemusí být ani změna tak snadná.

A pokud byste se chtěli v pátek večer zamýšlet ještě nad něčím, můžete si položit otázku, jakého skupenství je vlastně slepice a jak ji nejlíp pěstovat. Právě o skupenství a pěstování těchto ptáků v klecích totiž ve Sněmovně dnes mluvil poslanec Blaha a nastolil mnoho otázek.