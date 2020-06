Ministerstvo zjišťuje, zda je mezi exekutory korupce. Ptá se ale hlavně těch, kdo nemají důvod ji hlásit

Ministerstvo spravedlnosti podle zjištění Deníku N zpracovává průzkum možné korupce mezi exekutory. Na korupční potenciál současného nastavení exekučního prostředí odborníci upozorňují už řadu let. Vláda se o něj přitom začala zajímat až poté, co do Sněmovny poslala novelu exekučního řádu. Navíc se v průzkumu zajímá především o zkušenosti velkých věřitelů – tedy těch, kterým současný stav vyhovuje a nemají žádný důvod upozorňovat na jeho problematické stránky.