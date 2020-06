Ministerstvo kultury se středeční půlnocí uzavřelo termín pro podávání přihlášek do výběrového řízení na ředitele Národní galerie. Jedním z přihlášených je i bývalý ředitel instituce Jiří Fajt. Toho měli hodnotit mimo jiné i lidé, kteří se proti jeho počínání v Národní galerii v minulosti veřejně ohradili. Ministr je kvůli tomu nahradí.

Kdo by chtěl vést Národní galerii? Kandidatura Jiřího Fajta zamíchala složením výběrové komise

Prvních několik jmen kandidátů na nového šéfa Národní galerie se do veřejné diskuse dostalo ještě před definitivním uzavřením termínu přihlášek do výběrového řízení. Servery Aktuálně.cz a iDnes přinesly informaci, že se do výběrového řízení přihlásila kurátorka Musea Kampa Helena Musilová, historik umění Nikolaj Slavický, ředitel Galerie moderního umění Plato Ostrava Marek Pokorný, malíř a restaurátor Martin Martan, polská kurátorka Alicja Knastová, kolektiv deseti žen a bývalí ředitelé Národní galerie Vladimír Rösel a Jiří Fajt.

Posledně jmenovaný přitom už stihl zamíchat členy výběrové komise ministerstva kultury. V polovině května se totiž Uměleckohistorická společnost vymezila proti petici iniciované umělcem Jiřím Davidem, která požadovala zrušení výběrového řízení a dosazení Jiřího Fajta zpět do čela Národní galerie.

Její stanovisko mimo jiné upozornilo také na Fajtovy sporné kroky, jež během vedení instituce udělal a kvůli kterým ho loni před Velikonoci narychlo odvolal tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Dva jeho signatáři