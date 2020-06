Osahávání jsem zažila mnohokrát, víc mi ale vadí oplzlé vtipy. Mladí kluci neobtěžují, říká maskérka

Kauza slovenského herce Maroše Kramára ukázala, že maskérky při natáčení v řadě případů zažívají sexuální obtěžování. V Česku je situace podle maskérky Veroniky Šorfové podobná, obzvlášť starší herci a moderátoři prý někdy vizážistky osahávají. „Pokaždé mě překvapí už jen to, že si to někdo vůbec dovolí,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

V maskérském odvětví se pohybujete přes dvacet let. Co jste si pomyslela, když jste viděla nedávné záběry, na kterých Maroš Kramár sahá maskérce prstem na zadek?

Vůbec mě to nepřekvapilo. Takové věci se dějí maskérkám na place často. Šokovalo mě spíš, že to pustili do éteru, že se tomu smáli a že Kramár reagoval, že kritizují jen ženy, kterých se nikdo nedotýká. To kamarádství, které Kramár možná s tou maskérkou má, tím shodil do kýble.

Proč?

Protože ji tím ponížil na nějaký kus těla, na které je běžné sahat.

Stalo se vám, že vás někdo osahával?

Mnohokrát.

Kde?

Většinou po zadku, po nohách. Někdy, když jsem nad nějakým hercem skloněná a líčím mu obličej, přitáhne si můj výstřih a podívá se do něj. To je asi nejčastější případ. „Ukaž, co máš za podprdu,“ řekne mi. Nemám velká prsa, takže je to neláká tolik. Ale kolegyně, která je má větší, to zažívá každou chvíli.

Mohla byste popsat, jak se herci a moderátoři k maskérkám chovají?

Herečka Zdena Studénková má pravdu, že herci mají kontaktní zaměstnání. Tu musejí spolu fungovat jako zamilovaný pár, ladí si atmosféru, dotýkají se navzájem. Málokdo si umí představit, jak