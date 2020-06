Notes: Hloupé zákony, trubky mezi kořeny, rasismus od trenéra a silný příběh mladé ženy

Rozhovor čerstvé držitelky Novinářské ceny za reportáž Jany Ustohalové s ústavním soudcem Davidem Uhlířem je nesmírně osvěžující čtení, protože bourá hned několik zažitých stereotypů. Renomovaný soudce jde se svým čtvrtým dítětem na otcovskou dovolenou a zaráží ho, že je pro muže tak krátká, pouze dva měsíce. Pochybuje o sobě, připouští, že udělal v životě chyby. Důvod, proč věřit, že sociologický termín „starší, bílý, heterosexuální muž“, je generalizace, která zaplaťpánbůh neplatí vždy. Některé zákony jsou tak hloupé, že je lidé nedodržují, říká David Uhlíř.

Stačí jeden pohled na úvodní snímek článku Adély Skoupé Stromy vs. roury a hned je jasné, že v pražských ulicích je výrazný prostor pro zlepšení. Teploty někde dosahují v letních dnech 50 až 70 stupňů Celsia a moc by jim pomohly stromy. Jenže těch je v ulicích málo a správci potrubí a sítí je odmítají. Když ale uznáme, že strom v ulici je stejně důležitý jako například vodovod, budou se muset potrubí přeskládat tak, aby stromům nevadila.

Jak dostat stromy zpátky do ulic potom Adéla popsala i Filipu Titlbachovi v podcastu Studio N.

Nehorázný moment, který by v zemi s delší demokratickou tradicí dopadl zcela jinak než v Česku, popisuje Jan Moláček. Brněnská hokejová Technika nevidí důvod omlouvat se za proslov trenéra Martina Stloukala k jeho nezletilým svěřencům, v němž kromě vulgarit zazněla také rasistická urážka prodejců kebabu, které označil za „smradlavé a špinavé cikány“.

To, jak bolestné, urážlivé a ubližující taková vyjádření a celospolečenská tolerance vůči nim je, by Stloukalovi a vedení brněnské Techniky mohla vysvětlit bývalá a dosud jediná romská poslankyně Monika Mihaličková. V mém rozhovoru popsala příklady rasismu a diskriminace, kterým romské děti čelí, a jak dlouho se z nich dostávají. Když byla nedávno jako host v televizním rozhovoru, chodila jí přesně taková (a horší) vyjádření, jaké z úst vypouští trenér Stloukal. Stačil by mu den v jiné než bílé kůži, aby to pochopil?

Pochopili to ale čtenáři Deníku N, kteří rozhovor četli, a během jednoho dne poslali na projekt romských stipendií přes 100 tisíc korun. I díky tomu má šanci vyrůst další generace vzdělaných romských dětí, které jednou pánovi Stloukalovi a jemu podobným vysvětlí, jak o nich má mluvit.

Kdo ještě sportovních funkcionářů nemáte dost, dopřejte si obhajobu bývalého šéfa Fotbalové asociace Miroslava Pelty. Už třetí den sleduje David Janeczek líčení postav spletité kauzy, při které dostanete šanci omládnout a cítit se znovu jak v devadesátkách. Manželka mě potrestala dostatečně, snažil se například kát Pelta.

Ačkoli se stále víc vracíme k normálu a už je jasné, že od července nebudeme muset nosit roušky ani v uzavřených prostorách, ani v MHD (kompletní přehled dalších pravidel zde), čeští podnikatelé a české rodiny si ještě budou muset počkat na své pracovité spolupracovníky z Ukrajiny několik týdnů, upozorňuje Petra Procházková.

V listopadu budou v USA jedny z nejdůležitějších voleb v moderní historii, a to ať si Američané Donalda Trumpa prezidentem ponechají, nebo se jej zbaví. Jan Wirnitzer vysvětluje, proč má Trump větší šance, než se z průzkumů zdá, a Kirill Ščeblykin popisuje, jak ničivý dopad může na prezidentův osud mít kniha jeho bývalého poradce Johna Boltona, která je plná výbušných informací. Většina z nich spadá do kategorie „šokuje, ale nepřekvapuje“, jako například detail, že Trump netušil, že Finsko nepatří pod Rusko.

Dva dojemné materiály na konec mého přehledu: Iva Bezděková popisuje příběhy rodičů, kterým se narodily děti mnohem dřív, než by měly, v článku „Přestal mi dýchat v náručí“. A když budete mít někdy pocit, že to máte v životě těžké, přečtěte si můj příběh Martiny Půtové, které před sedmi lety zhrzený expřítel vychrstl koncentrovanou kyselinu do obličeje. Tehdy pětadvacetiletá Martina dva týdny bojovala o holý život, potom dlouhé měsíce hledala touhu žít, protože přišla o zrak a měla popáleniny na třetině těla. Včera dostala důležité ocenění a za těch sedm let se stala inspirací a pomocí ostatním.

Co najdete v zítřejším vydání Deníku N?

Metamorfóza buditelů lidí proti premiéru Babišovi

Patentový úřad řeší, zda zneplatnit ochrannou známku na vlčí mák

Bílý dům zuří kvůli knize exporadce Johna Boltona

Trump zaostává, na odpis ale není. Do prezidentských voleb v USA zbývá 137 dní

Česká inspirace: Po útoku kyselinou našla motivaci žít

Komentář: Skeptická úvaha o revoltě proti „bílé historii“

Antologie textů z 80. let popisuje časopis Scéna v lichotivě zkresleném světle

Kontext N:

Česká vláda nezahálí a utužuje moc svou i oligarchů, které zastupuje

Příroda ještě neřekla poslední slovo. Chybí nám pokora, říká antropolog

Černošské ghetto jako svědomí Ameriky

A trochu té slávy na konec:

Desátý ročník prestižní Novinářské ceny hodnotil rok 2019, první, kdy Deník N fungoval celých dvanáct měsíců. Je pro nás velkou ctí a zároveň radostí, že mezi nominované se dostaly hned čtyři naše autorky: Eliška Hradilková Bártová, Eliška Černá, Renata Kalenská a Jana Ustohalová. Jana a Renata pak nominace své kategorie reportáž a rozhovor vyhrály. Všechny nominované texty, které poroty soutěže ocenily, nyní odemykáme i pro ty, kdo předplatné Deníku N ještě nemají. My v redakci se dmeme pýchou.