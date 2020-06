Padesát bodů rezoluce o střetu zájmů českého premiéra. Europarlament hlasuje o usnesení, které navrhuje Babišovo odstoupení

Řada europoslanců už rezoluci verbálně či na sociálních sítích podpořila, včetně celé největší europarlamentní frakce, evropských lidovců.

Ti dokonce na svém oficiálním twitterovém účtu žádají, aby si český premiér „přestal plnit své kapsy unijními penězi“.

The distribution of EU funds in the Czech Republic is neither fair nor transparent but designed to favour the private interests of PM @AndrejBabis. The current system allows the PM to be the beneficial owner of one of the major EU funds beneficiaries. https://t.co/VOasfwlpyl pic.twitter.com/KheQJqXDN3

— EPP Group (@EPPGroup) June 19, 2020