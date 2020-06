Několik českých nevládních organizací protestuje u předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a předsedy Evropské rady Charlese Michela proti nominaci poradce Andreje Babiše a členky vedení Agrární komory do vlivného evropského výboru. Kritikům vadí, že Jaroslav Ungerman a Jarmila Dubravská mají ve výboru obsadit místa určená neziskovému sektoru. Ungerman přitom ve stejném výboru dosud seděl za odbory a Dubravská za podnikatele. Zápisy ze zasedání výboru ukazují, že v něm oba v minulosti hájili velké zemědělské podniky.

Hájili zájmy agrokoncernů, teď mají v EU zastupovat neziskovky. Spor o Babišovy nominace míří do Bruselu

Kontroverze kolem nominace českých zástupců v Evropském hospodářském a sociálním výboru přerůstá hranice Česka. Neziskovým organizacím se nelíbí, že polovinu jejich míst ve výboru obsadila dvojice blízká Andreji Babišovi a agrobyznysu, a když neuspěly s protesty u vlády, obrátily se na nejvyšší představitele EU.

Deník N se nominaci podrobně věnoval v článku publikovaném minulý týden.

„Možnosti v České republice jsme vyčerpali, Úřad vlády ty nominace odeslal. Další možnost je upozornit na to tam, kde bude docházet k finálnímu schvalování, takže jsme to poslali jak předsedkyni Evropské komise, tak předsedovi Evropské rady. Chceme partnery v Bruselu upozornit, aby se zajímali o to, jakou budou mít čeští zástupci ve výboru legitimitu. Myslíme si, že nominace nesplňuje parametry kulturního státu,“ řekl Deníku N jeden ze signatářů dopisu, předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Jak už Deník N popsal, Česko do výboru posílá dvanáct zástupců. Čtyři nominují podnikatelské svazy, další čtyři odbory a poslední čtveřice má reprezentovat neziskový sektor. Rada vlády pro nevládní organizace doporučila kabinetu čtyři kandidáty, Andrej Babiš ale dva z nich odmítl a nechal místo nich vládou schválit svého poradce Jaroslava Ungermana a členku vedení Agrární komory Jarmilu Dubravskou.

Neziskovým organizacím vadí, že Ungerman a Dubravská v současnosti ve výboru zastupují první, respektive druhou skupinu, na příštích pět let by se ale měli „přesunout“ do třetí, s níž dosud neměli nic společného. Kritici jejich nominace jsou přesvědčení, že když dosud hájili zájmy podnikatelů, případně odborů, nebudou teď kopat za občanskou společnost.

„Když je tam někdo za podnikatele nebo odboráře, těžko se dá předpokládat, že dokáže k věcem přistupovat s takovou mírou svobody jako někdo, kdo s těmito světy nemá nic společného,“ myslí si Sedláček.

Zápisy ze zasedání výboru přitom ukazují, že Ungerman i Dubravská přicházeli s návrhy a stanovisky blízkými velkým zemědělským koncernům.

Na zasedání v květnu