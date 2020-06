Švýcaři se řídí heslem Dumasových mušketýrů. O solidaritě je učí už odmalička

Švýcarský deník Zuzany Hevler: „To bude mela. To abyste si ze zahrady uklízeli koloběžky a začali si zamykat branku,“ reagovala naše známá, která přijela na návštěvu Ženevy z Česka a společně jsme se procházely kolem pozemku, kde právě budovali novou kolonii pro bezdomovce. Město se rozhodlo dát šanci deseti z nich, museli ale projít výběrovým řízením a prokázat, že jsou schopni začlenit se zpátky do běžného života.

Moji dva nejbližší sousedi, rodilí Švýcaři, jsou naopak z projektu nadšeni. „Je úžasné, že lidi dostanou druhou šanci. Na ulici totiž může skončit každý a ne vždy vlastní vinou,“ shrnul Eric. Vyprávěl mi o mladém muži, který měl nehodu na motorce, zůstal dlouho v nemocnici, nahromadily se mu dluhy a o všechno přišel. A vzápětí se mě naprosto vážně zeptal, jestli nás náhodou neruší jeho tichý robot, který denně seká trávník, za jaký by se nemuseli stydět ani ve Wimbledonu.

I sousedka Catherine, která to má k Hameau Noé, jak se „vesničce“ pro lidi bez domova říká, co by kamenem dohodil, se nad bydlením pro bezdomovce rozplývala. „Když si představím, čím vším si ti lidé museli projít, jsem ráda, že jim obec uvolnila pozemek a sehnala bydlení,“ říká.

Uprostřed zahrady stojí devět barevných dělnických buněk, které architekt předělal na minimalistické, leč funkční bydlení pro jednu osobu. V jedné maringotce je palanda a bydlí v ní žena se svojí dvanáctiletou vnučkou Susan. Žijí tam od samého počátku, tedy od roku 2015, a nikdo se je nechystá vyhodit.

„Standardně ale počítáme s lhůtou tří let, během nichž by se lidé, kteří nemají střechu nad hlavou, měli začlenit zpět do běžného života, najít si práci a odstěhovat se,“ řekl mi Carlos Deus, zástupce Hameau Noé. A to se daří, obyvatelé se pravidelně obměňují.

Buď všichni, nebo nikdo

Susan chodí do místní základky. Ačkoliv to zní nepravděpodobně, děti jí „do bezdomovců“ nenadávají. Vyrůstají totiž v prostředí, kde vládne silný pocit solidarity.

Ve frankofonní části docházejí všechny děti povinně do školy už od čtyř let, a to i děti nelegálních přistěhovalců. Škola existenci dokladů neřeší, zabývá se pouze výukou a snaží se děti integrovat. Odolnost dětí a jejich schopnost se asimilovat by měl podporovat místní zvyk – co rok či dva kompletně promíchávat všechny děti v ročníku a sestavit nové třídy.

Když se jede na výlet nebo na školu v přírodě, rodiče pouze potvrzují, že má dítě platné cestovní doklady. Když v zemi žije rodina ilegálně, solidárně se necestuje do zahraničí, ale zůstává se ve Švýcarsku, což bývá finančně nákladnější. Ale i tady vypomůže škola a na lyžařský výcvik či školu v přírodě odjedou děti všechny.

Někdy to ale přináší i dost paradoxní situace. Třeba když měla jet jedna sedmá třída na školu v přírodě do jednoho střediska ve Francii, které musela třídní učitelka rezervovat více než rok dopředu, nemohly některé děti cestovat přes hranice. Jako alternativu zajistila škola pobyt ve Švýcarsku, proti tomu ale protestovali rodiče muslimských dívek, protože jejich dcery by měly pokoje ve stejném patře jako chlapci.

Učitelka našla nové ubytování, kde mohly být děti odděleny po patrech. Tentokrát měl být pobyt tematicky zaměřen na jízdu na koni. To se ovšem nelíbilo jiným dvěma rodinám, které měly děti alergiky. Trpělivost učitelce nakonec zákonitě došla a nejelo se nikam.

Karavany solidarity

Ale vraťme se se zpět k tématu. Děti jsou tu odmalička zvyklé, že ne všichni mají dost peněz a že takovým lidem je potřeba pomoci. Jsou vychovávány ve vzájemné solidaritě. I samotné neoficiální motto země helvétského kříže hlásá Unus pro omnibus, omnes pro uno aneb Jeden za všechny, všichni za jednoho, jak říkali chrabří mušketýři.

Ve společnosti je výchova podle tohoto motta znát. Studenti posledního, třetího ročníku (což odpovídá 9. třídě naší základní školy) ženevské školy Cycle des Voirets vydělali prodejem doma upečených dobrot 850 švýcarských franků na zahraniční studijní cestu do Milána, jenže covid-19 jejich výlet překazil. Třídní učitel jim nabídl, že mohou peníze projíst v restauraci nebo uspořádat party. Děti se ale rozhodly celou sumu věnovat na dobročinné účely.

Žáci hned zdůvodnili, proč to dělají. Během pandemie sledovali televizní zprávy. Solidární Švýcary vyděsily záběry více než kilometrové fronty hladovějících lidí, hlavně nelegálních migrantů, kteří si přišli pro balíček se základními potravinami. V tašce pro ně byla přichystána rýže, těstoviny, rajčatová omáčka, tuňák, sardinky a hygienické potřeby. Kdo měl děti, dostal ještě plenky, vlhčené ubrousky a sušenky.

Napoprvé rozdělil mobilní Caravan de solidarité (Karavan solidarity) takových balíčků padesát. V sobotu 6. června, poslední den distribuce, si pro něj na zimní stadion přišlo vystát frontu přes čtyři tisíce lidí.

Zatímco v prvních dnech záběry ukazovaly hlavně ženy asijského původu, které nejčastěji pracují v domácnostech, uklízí nebo hlídají děti a rázem přišly o příjem, s postupující krizí se stadion zaplňoval i muži a lidmi všech věkových kategorií.

Ženeva s údajnými třinácti tisíci nelegálních obyvatel nebyla jediná. Odborníci stav srovnávali s poválečnou dobou, hlad měli lidé i v Curychu, Basileji a Bernu, kde se pomoc rovněž začala distribuovat. Podle odhadů žije v 8,5milionovém Švýcarsku sto tisíc cizinců bez povolení k pobytu.

Podaná pomocná ruka patnáctiletých teenagerů je důkazem, že osudy těch méně šťastných tu opravdu nejsou ostatním lhostejné.

Autorka je spolupracovnice Deníku N v Ženevě.