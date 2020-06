Každý praktický lékař dostane od července až 300 korun denně jako náhradu za výpadek příjmů během koronavirové krize. A to bez ohledu na to, zda v té době ordinoval, nebo ne. Naopak lékaři a sestry v nemocnicích se odměn zřejmě nedočkají. V chystané kompenzační vyhlášce chce ministerstvo zdravotnictví rozdělit navíc pět miliard korun, nemocnice dostanou polovinu. A tvrdí, že to na odměny rozhodně stačit nebude.