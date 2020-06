Nejdůležitější volby roku: Trumpovi se krátí čas na obrat, ale šance má vyšší, než říkají preference

Kdyby se do amerických prezidentských voleb stříhal metr podobně, jako to kdysi dělali vojáci před odchodem do civilu, už by z onoho 150centimetrového pásku odpadlo přes deset dílků. Nezdá se to, ale nejdůležitější volby na Zemi se valem blíží. Do třetího listopadu zbývá necelých pět měsíců.