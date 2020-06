Americká společnost už více než sto let zavírá Afroameričany do ghett

„Mezi mnou a okolním světem zůstává vždy jistá nevyřčená otázka. Jaký je to pocit, být problém?“ shrnul v roce 1903 pocity Afroameričanů William Burghardt DuBois, nejvýznamnější afroamerický filozof, ve svém kanonickém díle The Souls of Black Folk (Duše černého lidu). DuBois měl sice primárně na mysli neutěšenou pozici Afroameričanů téměř půl století po zrušení otroctví v USA, zároveň se mu ale podařilo vystihnout, jak je afroamerická populace vnímána po celou dobu své existence: jako společenský a národní problém.

Současné protesty proti policejní brutalitě a systémovému rasismu v USA přináší možnost pojmenovat, proč a jak se v očích většiny stali právě Afroameričané všudypřítomným problémem. Proč si je velké množství lidí automaticky spojuje s chudobou, drogami, kriminalitou, špinavými ulicemi a údajnou neochotou integrovat se do majoritní společnosti? Odpověď je až absurdně jednoduchá: vše se točí okolo bydlení, tedy otázky, kam afroamerická komunita nejen v rámci měst a vesnic, ale i symbolicky uvnitř celé americké společnosti patří.

Selhání po občanské válce a Velká migrace

Když v roce 1865 skončila občanská válka, zčistajasna se v zemi objevilo 4,4 milionu osvobozených Afroameričanů. Spojené státy na takovou situaci nebyly připraveny: afričtí otroci a jejich potomci (často produkt sexuálního násilí vůči otrokyním) do té doby jen plnili funkci levné a efektivní pracovní síly.

Právně byli považováni za majetek, resp. za tři pětiny člověka, nikoli za osoby, či dokonce občany s příslušnými právy. I kvůli této dehumanizaci otroků se málokdo vážně zabýval možností, že by se jednou mohli úspěšně začlenit do americké společnosti – včetně Abrahama Lincolna. Kam tedy Afroameričané patřili? Jejich pouto k Africe bylo násilně přerušeno – historik Orlando Patterson hovoří v kontextu otroctví o tzv. společenské smrti – a v USA neexistovaly přirozené struktury, do nichž by se mohla afroamerická komunita snadno začlenit. I proto značné množství bývalých otroků zůstalo