Radní ČT Lipovská se opět sešla s Ovčáčkem, podle něj mu přinesla svou knihu. Za jízdu hradním autem se omluvila

Švec Lipovskou s Ovčáčkem podle svých slov zachytil v úterý, když fotil na nádvoří Pražského hradu jako běžný návštěvník. Mluvčí prezidenta a radní ČT na fotce nastupují do hradní limuzíny.

Dnes jsem po dlouhé době procházel Pražským hradem. Turistů málo, tak jsem fotil balkon, ze něhož zdravil Havel.

A tu mi do záběru skočil pan mluvčí se slečnou, která na něj čekala. Byla mi povědomá a myslím, že už jsme je spolu viděl. 😉 Odjeli pryč a já mohl vyfotit balkon. pic.twitter.com/meVqXahQPK — Kamil Svec (@SvecKamil) June 16, 2020

Lipovská o den později na svém Facebooku přiznala, že se s Ovčáčkem skutečně sešla. Za problém označila fakt, že jela hradním autem.

„Včera jsem se dopustila hrubé chyby,“ píše ekonomka ve svém statusu. „Využila jsem totiž služeb automobilu organizace placené daňovými poplatníky ze státního rozpočtu. Ta chyba mě mrzí o to více, že jsem si jako členka Rady České televize měla uvědomit střet zájmů, do kterého jsem se v ten moment dostala, a do automobilu, který je financován ze státního rozpočtu, nikoli soukromý, vůbec nenastoupit. Omlouvám se za to,“ pokračuje její příspěvek.

O prvním zdokumentovaném setkání Lipovské s Ovčáčkem přitom nepanovalo jasno – odehrálo se totiž v době, kdy měli oba na tváři roušky, a nebylo zcela jisté, že jde skutečně o ekonomku, která v té době byla horkou kandidátkou na post radní ČT.

Lipovská sama od sebe tehdejší spekulace nepotvrdila. Udělala to až na dotaz Deníku N